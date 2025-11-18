Acesse sua conta
Gustavo Mioto surge aos beijos com ex-BBB após término com Ana Castela; saiba quem

Sertanejo foi flagrado em clima de intimidade durante viagem com influenciadores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:38

Gustavo Mioto Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Parece que o coração de Gustavo Mioto voltou a bater mais forte e não foi com Ana Castela. O cantor, que desde o fim do namoro com a Boiadeira vinha mantendo a vida amorosa longe dos holofotes, foi finalmente visto em clima de romance. E a sortuda da vez é ninguém menos que Larissa Santos, ex-participante do Big Brother Brasil.

Segundo registros divulgados pela página Daily do Garotinho, os dois foram fotografados trocando beijos durante um passeio que reuniu influenciadores e ex-BBBs no início de novembro, na serra paulista. Essa é a primeira vez que Mioto aparece publicamente com alguém desde o término com Ana, em dezembro de 2024.

Do outro lado da história, Ana Castela já assumiu um relacionamento com Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca, o que só aumentou a curiosidade em torno da vida amorosa de Mioto.

O clima entre Gustavo e Larissa teria começado durante uma viagem em grupo, que contou com presenças como Eslovênia e Eva, ambas do mesmo BBB que Larissa. A ex-sister, inclusive, publicou fotos da viagem no dia 3 de novembro, mesmo período em que Mioto foi visto com o grupo durante um show em São Paulo.

Gustavo Mioto foi flagrado aos beijos com ex-BBB Larissa Santos

Cantor Gustavo Mioto aparece em clima de romance com Larissa Santos após separação de Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Larissa Santos, ex-bbb por Reprodução/Redes Sociais
Gustavo Mioto foi flagrado aos beijos com ex-BBB Larissa Santos após término com Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Gustavo Mioto por Arisson Marinho/CORREIO
Gustavo Mioto e Ana Castela por Divulgação
Larissa Santos falou nas redes sociais sobre acidente doméstico por Reprodução
1 de 7
Depois da apresentação, todos seguiram juntos para Campos do Jordão e foi aí que os fãs mais atentos começaram a ligar os pontos. Em uma das fotos postadas por Mioto, a paisagem ao fundo é praticamente idêntica à de um clique publicado por Larissa. A coincidência reforçou a suspeita de que os dois teriam, sim, dividido a mesma hospedagem.

Por enquanto, nenhum dos dois confirmou o romance. O sertanejo pode mesmo estar vivendo um novo capítulo e os fãs, claro, já estão de olho nos próximos passos desse possível casal.

