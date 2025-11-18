FAMOSOS

Atriz de 'Três Graças' mostra foto rara antes da transição de gênero; confira

Gabriela Loran emocionou seguidores ao refletir sobre seu processo de transição e identidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:02

Gabriela Loran é intérprete de Viviane em 'Três Graças' Crédito: Reprodução/TV Globo

Gabriela Loran está vivendo um momento especial na carreira. A intérprete de Viviane em Três Graças, da Globo, caiu no gosto do público com sua personagem carismática e com o romance cheio de idas e vindas com Leonardo, papel de Pedro Novaes. Entre uma cena e outra que movimenta a novela das nove, a atriz também tem aberto seu coração nas redes sociais e, dessa vez, emocionou muita gente.

Gabriela compartilhou uma foto rara de quando era criança, muito antes de iniciar sua transição de gênero. No registro, ela aparece vestida de Papai Noel, ainda com traços infantis e um sorriso espontâneo que chamou atenção dos fãs. A imagem faz parte de sua trajetória, que ela vem revisitando com carinho e orgulho.

A atriz, que hoje tem 32 anos, tem falado abertamente sobre seu processo de autodescoberta e sobre os passos que deu até se reconhecer plenamente como mulher. Em 2024, ela realizou a cirurgia de redesignação sexual, uma etapa importante em sua jornada pessoal. Em outro post, Gabriela comparou uma foto da pré-adolescência com imagens atuais e deixou uma mensagem que tocou profundamente quem a acompanha:

“Sempre sonhei com uma grande mulher… até descobrir que eu me tornaria essa grande mulher.”

Além de brilharem Três Graças, Gabriela já interpretou personagens marcantes como Maitê em Renascer e Giovanna em Arcanjo Renegado. Na vida pessoal, ela está em um relacionamento com o ator Ipojucan Ícaro, de 31 anos, vice-campeão do No Limite em 2022.

Em entrevista recente à revista CARAS, Gabriela comentou um ponto que costuma incomodá-la: o costume de parte do público e da mídia de se referir a ela como “atriz trans”.

Gabriela Loran 1 de 6

Segundo ela, essa identificação não representa sua totalidade e nem deveria limitar sua carreira.

“Assim como a minha vida não gira em torno da minha condição. Quando comecei, era noticiada como ‘a atriz trans de Malhação’… e a gente precisa mudar isso. Eu sou Gabriela Loran, que por coincidência é uma mulher trans, mas isso não define a mulher que sou.”