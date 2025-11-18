TREMEMBÉ

'Revivo o pior dia da minha vida': mãe de Isabella Nardoni desabafa após série 'Tremembé'

Ana Carolina Oliveira voltou a se posicionar após lançamento da produção do Prime Video

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:49

Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni Crédito: Divulgação / Netflix

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, voltou a falar publicamente sobre o impacto emocional causado pela série Tremembé: A Prisão dos Famosos, do Prime Video. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, na última segunda-feira (17), ela disse que a produção reacende lembranças profundamente dolorosas do assassinato da filha, ocorrido em 2008.

Segundo Ana Carolina, assistir ou até mesmo ver trechos do caso transformado em entretenimento é devastador.

“Para quem está de fora pode parecer só mais uma série. Para mim, é o pior dia da minha vida sendo revivido”, desabafou. “A verdadeira história não é sobre quem cometeu o crime, mas sobre uma criança que teve sua vida brutalmente interrompida.”

A vereadora também criticou a forma como criminosos acabam recebendo atenção e até certa aura de curiosidade por parte do público.

“Eu gostaria que parassem de romantizar criminosos”, afirmou. Ela reforça que, mesmo após tantos anos, o Brasil ainda falha em proteger crianças e adolescentes - e que parte disso passa pela responsabilidade na maneira como essas narrativas são apresentadas ao público.

Ana Carolina contou que evita assistir à série para preservar sua saúde mental. Para ela, há uma diferença entre escolher falar sobre sua dor e ver seu trauma retratado por terceiros.

“Quando eu decido falar sobre a Isabella ou sobre o que vivi, essa é a minha voz. Mas ali não é. E eu prefiro preservar minha saúde emocional e proteger algo que foi real e devastador para a minha vida”, explicou.

A vereadora também fez um apelo para que debates e produções sobre crimes reais não desviem do que realmente importa: as vítimas.

“Meu ponto principal é que criminosos não se tornem celebridades, como temos visto acontecer”, disse. “Precisamos de leis mais firmes, penas cumpridas até o fim e de uma sociedade que valorize a vida - não o crime.”

Relembre o caso Isabella Nardoni

Isabella Nardoni tinha 5 anos quando foi morta em março de 2008, após ser jogada pela janela do sexto andar de um prédio na zona norte de São Paulo. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime.

Alexandre recebeu pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias, enquanto Anna Jatobá foi sentenciada a 26 anos e 8 meses. Hoje, ambos cumprem regime aberto.

O que a série Tremembé mostra?

Baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, Tremembé: A Prisão dos Famosos apresenta o cotidiano de detentos conhecidos do grande público e aborda casos que chocaram o país. Além de Alexandre Nardoni e Anna Jatobá, a produção também retrata crimes envolvendo:

Suzane von Richthofen: condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002

Elize Matsunaga: foi condenada por homicídio qualificado do seu marido em 2012



Roger Abdelmassih: condenado à 181 anos por abuso e estupro de pacientes em sua clínica de reprodução humana



Sandra Regina (“Sandrão”): condenada pelo sequestro e morte de um adolescente em 2003



A série vem gerando debates intensos sobre a exposição de criminosos e o efeito desse tipo de conteúdo em familiares das vítimas, um ponto que Ana Carolina reforça com firmeza.