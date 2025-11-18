Acesse sua conta
'Revivo o pior dia da minha vida': mãe de Isabella Nardoni desabafa após série 'Tremembé'

Ana Carolina Oliveira voltou a se posicionar após lançamento da produção do Prime Video

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:49

Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni
Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni Crédito: Divulgação / Netflix

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, voltou a falar publicamente sobre o impacto emocional causado pela série Tremembé: A Prisão dos Famosos, do Prime Video. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, na última segunda-feira (17), ela disse que a produção reacende lembranças profundamente dolorosas do assassinato da filha, ocorrido em 2008.

Segundo Ana Carolina, assistir ou até mesmo ver trechos do caso transformado em entretenimento é devastador.

“Para quem está de fora pode parecer só mais uma série. Para mim, é o pior dia da minha vida sendo revivido”, desabafou. “A verdadeira história não é sobre quem cometeu o crime, mas sobre uma criança que teve sua vida brutalmente interrompida.”

A vereadora também criticou a forma como criminosos acabam recebendo atenção e até certa aura de curiosidade por parte do público.

“Eu gostaria que parassem de romantizar criminosos”, afirmou. Ela reforça que, mesmo após tantos anos, o Brasil ainda falha em proteger crianças e adolescentes - e que parte disso passa pela responsabilidade na maneira como essas narrativas são apresentadas ao público.

Ana Carolina contou que evita assistir à série para preservar sua saúde mental. Para ela, há uma diferença entre escolher falar sobre sua dor e ver seu trauma retratado por terceiros.

Isabella Nardoni

Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução

“Quando eu decido falar sobre a Isabella ou sobre o que vivi, essa é a minha voz. Mas ali não é. E eu prefiro preservar minha saúde emocional e proteger algo que foi real e devastador para a minha vida”, explicou.

A vereadora também fez um apelo para que debates e produções sobre crimes reais não desviem do que realmente importa: as vítimas.

“Meu ponto principal é que criminosos não se tornem celebridades, como temos visto acontecer”, disse. “Precisamos de leis mais firmes, penas cumpridas até o fim e de uma sociedade que valorize a vida - não o crime.”

Relembre o caso Isabella Nardoni

Isabella Nardoni tinha 5 anos quando foi morta em março de 2008, após ser jogada pela janela do sexto andar de um prédio na zona norte de São Paulo. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime.

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

Alexandre recebeu pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias, enquanto Anna Jatobá foi sentenciada a 26 anos e 8 meses. Hoje, ambos cumprem regime aberto.

O que a série Tremembé mostra?

Baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, Tremembé: A Prisão dos Famosos apresenta o cotidiano de detentos conhecidos do grande público e aborda casos que chocaram o país. Além de Alexandre Nardoni e Anna Jatobá, a produção também retrata crimes envolvendo:

  • Suzane von Richthofen: condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002
  • Elize Matsunaga: foi condenada por homicídio qualificado do seu marido em 2012
  • Roger Abdelmassih: condenado à 181 anos por abuso e estupro de pacientes em sua clínica de reprodução humana 
  • Sandra Regina (“Sandrão”): condenada pelo sequestro e morte de um adolescente em 2003

A série vem gerando debates intensos sobre a exposição de criminosos e o efeito desse tipo de conteúdo em familiares das vítimas, um ponto que Ana Carolina reforça com firmeza.

Para ela, o sofrimento não termina quando a Justiça dá sua sentença; ele se renova a cada vez que sua história ganha uma nova versão.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tremembé: entenda por que Alexandre de Moraes pode decidir o futuro do casal Nardoni

Tremembé: Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá reatam união após dois anos separados e são flagrados fazendo compras; veja fotos

Mãe de Isabella Nardoni detona Tremembé: 'Tornar assassinos heróis'

Quanto tempo Suzane, Elize e Nardoni ficaram presos em Tremembé?

Tags:

Streaming Crime Prime Video Tremembé Alexandre Nardoni Anna Carolina Jatobá Isabella Nardoni

