Quanto tempo Suzane, Elize e Nardoni ficaram presos em Tremembé?

Presídio do interior de São Paulo virou tema de série do Prime Vídeo

  Millena Marques

  Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:16

Série Tremembé
Série Tremembé Crédito: Divulgação

O cotidiano do presídio Tremembé, no interior de São Paulo, virou tema de série do Prime Video. Conhecida por abrigar criminosos de grande repercussão, a penitenciária recebeu nomes como Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, Alexandre Nardoni, vivido por Lucas Oradovschi, e Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia. Mas, afinal, quanto tempo eles ficaram detidos?

Suzane

Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participar da morte dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002. Em 2015, ela progrediu para o regime semiaberto e passou a realizar saídas temporárias. Desde 2023 está em liberdade condicional. Atualmente, sua pena revisada é de 34 anos e quatro meses. Ficou cerca de 21 anos em Tremembé.

Nardoni

Alexandre foi condenado a 31 anos pelo assassinato da filha, Isabella Nardoni, de 5 anos, em 2008. Em maio de 2024, obteve progressão para regime aberto. Ficou preso em Tremembé por 16 anos.

Elize

Elize foi condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga. Está em liberdade condicional desde 2022. Em 2023, o Ministério Público chegou a pedir a revogação do benefício, mas o pedido foi negado pela Justiça. Ela deixou Tremembé após dez anos presa.

Quem é quem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por divulgação
Felipe Simas é Daniel Cravinhos na série Tremembé, do Prime Video por divulgação
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi é Alexandre Nardoni por Reprodução
Bianca Comparato é Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Letícia Rodrigues é Sandrão por Divulgação (Primie Video) | Reprodução (Redes Sociais)
Carol Garcia é Elize Matsunaga  por divulgação
1 de 7
Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por divulgação

A trama é inspirada em dois livros-reportagens do jornalista Ullisses Campbell, “Suzane: Assassina e Manipuladora” (2020) e “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” (2021). As obras são resultado de anos de apuração dentro e fora da prisão e serviram de base para o roteiro escrito por Vera Egito, também responsável pela direção da série.

Segundo Ullisses Campbell, “as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade”, embora o roteiro tenha reorganizado os fatos em ordem dramática e passado por revisão jurídica antes da aprovação da Prime Video e da produtora Paranoid.

Na história, Suzane é transferida para Tremembé após uma rebelião em outra unidade prisional e passa a conviver com Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato). O enredo também mostra o relacionamento conturbado entre Suzane e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão (Letícia Rodrigues), além de abordar um suposto triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize, situação que, de fato, foi mencionada em depoimentos de ex-detentas e reportagens sobre a penitenciária.

Leia mais

Imagem - Tremembé: o que é real e o que é ficção na série que mostra o presídio dos famosos

Tremembé: o que é real e o que é ficção na série que mostra o presídio dos famosos

Imagem - Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

Imagem - Teste de Rorschach: entenda para que serve o teste com manchas que avaliou a personalidade dos presos de Tremembé

Teste de Rorschach: entenda para que serve o teste com manchas que avaliou a personalidade dos presos de Tremembé

Todos os cinco episódios da primeira e até então a única temporada de Tremembé estão disponíveis no Prime Video, sem custos adicionais para os assinantes do serviço do streaming.

