TREMEMBÉ

Tremembé: o que é real e o que é ficção na série que mostra o presídio dos famosos

De acordo com a diretora Vera Egito, o objetivo foi retratar de forma simbólica o ambiente de Tremembé

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13:45

Série Tremembé Crédito: Divulgação

A série Tremembé, já disponível no Prime Video, despertou enorme curiosidade ao retratar o cotidiano da penitenciária mais conhecida do país por abrigar criminosos de grande repercussão. Estrelada por Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, a produção mistura fatos reais e elementos ficcionais para contar histórias de detentos que realmente passaram pela Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.

Série Tremembé estreia na Prime Video 1 de 36

A trama é inspirada em dois livros-reportagens do jornalista Ullisses Campbell, “Suzane: Assassina e Manipuladora” (2020) e “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” (2021). As obras são resultado de anos de apuração dentro e fora da prisão e serviram de base para o roteiro escrito por Vera Egito, também responsável pela direção da série.

Segundo Campbell, “as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade”, embora o roteiro tenha reorganizado os fatos em ordem dramática e passado por revisão jurídica antes da aprovação da Prime Video e da produtora Paranoid.

Na história, Suzane é transferida para Tremembé após uma rebelião em outra unidade prisional e passa a conviver com Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato). O enredo também mostra o relacionamento conturbado entre Suzane e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão (Letícia Rodrigues), além de abordar um suposto triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize, situação que, de fato, foi mencionada em depoimentos de ex-detentas e reportagens sobre a penitenciária.

Alguns episódios mostrados na série, como o envolvimento de Duda com Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo) e as tentativas de Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos) de obter privilégios alegando doenças graves, são baseados em situações reais documentadas por investigações e registros da Justiça.

A série também inclui cenas com Daniel Cravinhos (Felipe Simas) e Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), ambos condenados e que, assim como Suzane e Elize, cumpriram pena em Tremembé. No entanto, a convivência entre todos não aconteceu de forma simultânea, como mostra a ficção.

De acordo com a diretora Vera Egito, o objetivo foi retratar de forma simbólica o ambiente de Tremembé, que ficou conhecido como “presídio dos famosos” justamente por reunir nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Anna Carolina Jatobá, Roger Abdelmassih e os irmãos Cravinhos. “A ficção entra para organizar tudo isso em uma linha narrativa coerente”, disse a diretora em entrevista ao Estadão.