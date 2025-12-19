BANCOS

Itaú anuncia fechamento de agência na Grande Salvador e transfere 10 mil clientes para outra cidade

Funcionários realizaram protesto na quinta-feira (18)

Maysa Polcri

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:37

Bancários realizam protesto contra fechamento de agência Crédito: Divulgação

O Itaú anunciou o fechamento de mais um banco na Bahia. Desta vez, a única agência da empresa em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Cerca de 10 mil clientes serão transferidos para a cidade de Camaçari, a cerca de 15 quilômetros. Bancários realizaram um protesto contra o fechamento do banco.

A previsão de encerramento total das atividades do banco é no dia 7 de janeiro. A agência atende aproximadamente 3 mil contas de funcionários de empresas locais, segundo Sindicato dos Bancários da Bahia. Membros da entidade promoveram um protesto contra o fim do banco.

“O desmonte das agências presenciais reduz o nível de emprego, precariza o atendimento ao cliente e sobrecarrega os trabalhadores das agências receptoras. Temos recebido muitas denúncias de agências superlotadas e cobrado providências do banco. Só neste ano, o Itaú fechou 12 agências na Bahia, mesmo apresentando lucros bilionários”, defende Luciana Dória diretora da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe.

Em novembro deste ano, o Itaú anunciou o fechamento da agência localizada na avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe. Mais de 24 mil clientes foram transferidos para o banco no bairro da Calçada, a cerca de 14 quilômetros de distância. O Itaú diz que os fechamentos têm relação com as mudanças na forma de atendimento aos clientes.

O sindicato afirma que solicitou apoio de entes públicos para que acionem os órgãos competentes e se somem à luta contra mais esse ataque aos direitos dos trabalhadores e ao acesso da população aos serviços bancários. Em diferentes cidades do interior da Bahia, municípios ingressaram com ações na justiça contra fechamentos de bancos, como mostrou o CORREIO. Em muitos casos, as agências fechadas são as únicas da cidade, e os moradores precisam viajar para ter acesso aos serviços presenciais.

O que diz o Itaú

Em nota, o Itaú Unibanco afirma que tem focado em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiper personalizada. "Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia", diz.