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'Qualquer hora me mata': esposa relatou ciúme possessivo de tenente-coronel em mensagem para amiga

Mensagens enviadas a amiga indicam histórico de ciúmes e relação conturbada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:37

Gisele relatou medo do marido em mensagem com amiga Crédito: Reprodução

Mensagens enviadas pela soldada Gisele Santana a uma amiga antes de ser encontrada morta com um tiro na cabeça, no mês passado, revelam o temor que ela tinha do próprio marido, o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Neto. As informações foram apresentadas pela defesa da família de Gisele e publicadas inicialmente pelo g1. Nas mensagens, ela explica que precisa, de alguma forma, controlar o comportamento ciumento do marido e mostra temor pela vida.

"Tem que controlar os ciúmes dele. Qualquer hora me mata. Fica cego. Não tenho como controlar o que falam, muito menos o que acham [...]", escreveu a policial na conversa com a amiga, segundo os advogados. O histórico de tensão no relacionamento também foi reforçado em depoimento prestado pela mãe da vítima à polícia. De acordo com ela, Gisele vivia uma relação abusiva, marcada por conflitos constantes, e o oficial teria comportamento violento e controlador.

Ainda conforme o relato, a soldada enfrentava restrições impostas pelo companheiro no dia a dia. Ela não poderia usar batom, salto alto ou perfume, além de ser cobrada de forma rígida em relação às tarefas domésticas. A mãe contou ainda que, ao manifestar o desejo de se separar, Gisele teria sido alvo de uma atitude considerada ameaçadora por parte do marido. Segundo ela, o tenente-coronel enviou uma imagem pelo celular em que aparecia com uma arma apontada para a própria cabeça.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
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Gisele Alves Santana por Reprodução

Versão do tenente-coronel

Geraldo Neto, que passou a ser investigado pela morte de Gisele Santana, negou ter cometido o crime de feminicídio contra ela e reforçou o seu relato de que a soldado teria cometido suicídio. Ao Domingo Espetacular, da TV Record, o tenente-coronel afirmou que ouviu um disparo e encontrou a esposa morta logo após ele pedir a separação, o que já teria feito antes.

"Eu entrei no quarto, dei bom dia e falei 'olha, amor, eu acho que é melhor a gente se separar mesmo'. Ela se levantou da cama e me empurrou para fora do quarto com muita força. Eu saí e entrei no banho. [...] Aí, quando eu estava no banho, ouvi um barulho. Abri o box, abri a porta e a vi caída no chão”, contou em entrevista. O suspeito afirmou ainda que deixou o apartamento aberto para ter ‘transparência’ do que houve.

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
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Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
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Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução

Desde o início do caso, a família acusa Geraldo de manter uma relação abusiva com Gisele e chegou a divulgar prints que revelaram que ele tinha acesso às mensagens da esposa. Para o oficial, a família tenta construir uma narrativa e ‘achar um culpado’. Ele, inclusive, argumenta que, dentro da relação, não havia brigas e que tentou se separar de Gisele anteriormente, mas não conseguiu porque ela não quis.

"Nunca teve briga. Usar 'briga' é um termo errado. Havia discussão. Briga sugere agressão. E nunca houve agressão. Havia discussões por ciúmes. [...] Eu falei para ela que a gente precisava terminar o relacionamento. Eu agendei o divórcio por três vezes (setembro, outubro e novembro). Por três vezes ela não foi. Ela não queria se separar", completou.

O caso

Gisele Alves Santana foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde vivia com o marido, que afirmou às autoridades que ela teria cometido suicídio. A versão, no entanto, foi contestada pela família e por laudos que apontam lesões e desmaio de Gisele antes do disparo que a atingiu na cabeça ter sido deflagrado.

O laudo também descreve que as marcas encontradas no corpo da policial eram "contundentes" e provocadas "por meio de pressão digital e escoriação compatível com arranhões característicos de marcas de unhas".

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Tags:

Encontrada Morta Gisele Alves Santana Mulher de Tenente-coronel Geraldo Neto

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