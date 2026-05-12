BRASIL

Lula anuncia fim da 'taxa das blusinhas'

Medida passa a valer a partir de quarta-feira (13)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2026 às 19:07

Criada em 2024, a taxa gerou polêmica entre os brasileiros Crédito: Imagem: ADragan | Shutterstock

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o fim da "taxa das blusinhas", termo que se refere ao programa Remessa Conforme, que passou a cobrar imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

Em anúncio feito nesta terça-feira (12), Rogério Ceron, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, disse que a medida entra em vigor a partir de quarta-feira (13). A mudança foi realizada em uma Medida Provisória (MP) que será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Criada em 2024 e aprovada pelo Congresso, a taxa gerou polêmica entre os brasileiros. O objetivo era manter o equilíbrio entre o varejo nacional e a concorrência com plataformas estrangeiras.

De janeiro a março deste ano, o governo federal arrecadou R$ 1,28 bilhão com o imposto de importação sobre encomendas internacionais. De acordo com a Receita Federal, o número representa um avanço de 21,8% em relação ao mesmo período de 2025. Isso em apenas três meses.