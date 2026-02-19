Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Correios acumulam perdas bilionárias após 'taxa das blusinhas' e veem receita despencar

Documento da empresa diz que programa revelou "falhas" na estratégia da empresa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:32

Correios
Correios Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos acumula prejuízos há vários trimestres, pressionada pela queda de receitas e pelo aumento das despesas. Relatório da Diretoria Econômico-Financeira (Diefi) aponta que o programa Remessa Conforme tornou mais evidentes as fragilidades da estatal. Após o programa, a empresa acumulou perdas bilionárias.

O documento, assinado pela diretora Loiane de Carvalho Bezerra de Macedo, afirma que a empresa perdeu participação justamente no segmento de encomendas internacionais, que até agosto de 2024 funcionava como uma espécie de “monopólio” dos Correios. “A redução da participação de mercado no segmento de encomendas internacionais, que até agosto de 2024 representava uma espécie de ‘monopólio’ para os Correios, evidenciou a ausência de reposicionamento negocial da Empresa, diante das transformações do comportamento da sociedade”, diz o texto, divulgado pelo portal G1.

Veja como está a antiga sede dos Correios

Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Arisson Marinho/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Arisson Marinho/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
1 de 6
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO

Impacto da Remessa Conforme

Criado pelo Ministério da Fazenda em 2023, o programa passou a cobrar 20% de imposto de importação sobre compras de até US$ 50 - medida apelidada de “taxa das blusinhas”. Além disso, permitiu que transportadoras privadas façam a entrega de mercadorias importadas no país, serviço antes concentrado nos Correios.

Segundo levantamento interno, a estatal deixou de arrecadar R$ 2,2 bilhões após a implementação do programa. No terceiro trimestre de 2025, a receita total foi de R$ 12,3 bilhões, queda de 12,7% (R$ 1,8 bilhão) em relação aos R$ 14,1 bilhões registrados um ano antes.

Nas postagens internacionais, o recuo foi ainda maior: a receita caiu de R$ 3,2 bilhões nos nove primeiros meses de 2024 para R$ 1,1 bilhão no mesmo período de 2025 - redução de quase R$ 2 bilhões.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Correios mudam CEP em cinco cidades baianas e moradores precisam atualizar cadastro

Correios vão leiloar imóveis na Bahia e mais 11 estados pra cobrir rombo de R$ 9 bilhões; veja como participar

Correios planeja fechar mil agências e demitir 15 mil funcionários

TST tenta evitar greve nos Correios em meio a disputa por “vale-peru” de R$ 2,5 mil

18 leilões fracassados: saiba por que o prédio dos Correios na Pituba está encalhado

Queda no volume e efeito nas contas

O número de encomendas internacionais também despencou. Foram 149 milhões de objetos transportados até setembro de 2024, contra 41 milhões no mesmo intervalo do ano seguinte - queda de quase 110 milhões.

As encomendas do exterior, que já responderam por quase 25% do faturamento da empresa, hoje representam 8,8%. Em julho de 2024, os Correios transportaram 21 milhões de pacotes e arrecadaram R$ 449 milhões. Em setembro passado, foram 3 milhões de encomendas e R$ 87 milhões - o menor volume em 23 meses.

A direção da estatal reconhece que a perda de receitas gerou um “ciclo vicioso de prejuízo”. “Formou-se, assim, um ciclo vicioso de perda de clientes e receitas, decorrente da baixa qualidade operacional, que reduziu progressivamente a geração de caixa necessária para regularizar as obrigações dos Correios”, afirmou a diretora.

O relatório também aponta que as negociações com grandes clientes - responsáveis por mais de 50% da receita - ficaram mais sensíveis. “As negociações com grandes clientes - responsáveis por mais de 50% da receita de vendas - tornaram-se cada vez mais sensíveis, comprometendo acordos e frustrando expectativas de resultado”, completou. Com o fluxo de caixa pressionado, a empresa acumulava até setembro R$ 3,7 bilhões em obrigações não pagas.

Tags:

Correios

Mais recentes

Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado

Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado
Imagem - IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais

IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais
Imagem - Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas