Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

18 leilões fracassados: saiba por que o prédio dos Correios na Pituba está encalhado

Valor mínimo listado para o imóvel é de cerca de R$ 109 milhões.

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06:30

Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O estado de completa degradação da antiga sede dos Correios, localizada na Pituba, passou a ser chamariz de roubos que têm tirado o sossego dos moradores do bairro. Em qualquer horário do dia, o imóvel da estatal se tornou alvo de invasões de criminosos, que buscam o alumínio e o cobre presente nas estruturas do prédio. Como pano de fundo dos crimes, está a expressa dificuldade dos Correios em conseguir se desfazer do antigo imóvel na Pituba.

Até julho deste ano, 15 tentativas já haviam sido realizadas para tentar vender o prédio e, desde então, três novos esforços foram empregados. Agora, mais uma data está sendo debatida diante do encalhamento da antiga sede da estatal, que em breve irá para o 19º leilão, conforme informações da própria estatal.

A desativação do espaço provocou o cenário de degradação, que vai desde a fachada, passa pelo estacionamento e é refletida na construção do prédio de 35 mil metros quadrados com 17 pavimentos. Ao redor do espaço, acumulam-se entulhos e dejetos que levam o local a fazer jus à expressão 'entregue às moscas’.

Veja como está a antiga sede dos Correios

Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Arisson Marinho/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Arisson Marinho/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
1 de 6
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO

Apesar dessas condições, na perspectiva de José Alberto Vasconcellos, 2º vice-presidente e diretor de Patrimônio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado da Bahia (Creci-BA), o que leva o prédio pertencente aos Correios a estar encalhado é o tamanho da propriedade. “É muito grande e fica em um lugar muito valorizado. Então, hoje, para fazer uma readaptação daquele prédio para qualquer outra atividade é preciso investir muito. Ele tem uma estrutura comercial de salões grandes, de modo que o que for funcionar ali precisa dessa adaptação”, pontua.

Para ele, se não houvesse o prédio, seria muito mais fácil atrair olhares de investidores interessados em construir empreendimentos residenciais de alto luxo. “Os custos da adaptação ou da demolição são muito altos, por isso que as pessoas que se candidataram ao leilão não tiveram sucesso. É uma situação difícil, porque os espaços grandes começaram a ficar obsoletos diante do aumento do trabalho virtual. Uma saída é fazer um condomínio e começar a vender metro quadrado”, defende.

O valor mínimo listado para o imóvel é de cerca de R$ 109 milhões. Quando a sede foi fechada, em 2018, os Correios chegaram a pedir valor de R$ 248 milhões pelo espaço, mas o preço foi caindo diante da dificuldade de negociação. O espaço abriga um complexo com diversas estruturas, entre elas um edifício empresarial de 20 andares, prédio anexo com quatro pavimentos, auditório, restaurante, três portarias, além de áreas para estacionamento e pátios de manobra.

Leia mais

Imagem - Antiga sede dos Correios na Pituba acumula invasões, roubos e 18 leilões fracassados

Antiga sede dos Correios na Pituba acumula invasões, roubos e 18 leilões fracassados

Imagem - Como o governo conseguiu quebrar os Correios?

Como o governo conseguiu quebrar os Correios?

Imagem - Prédio dos Correios e Palacete Saldanha continuam encalhados

Prédio dos Correios e Palacete Saldanha continuam encalhados

Mais recentes

Imagem - Mais de 220 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas; veja lista

Mais de 220 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas; veja lista
Imagem - Antiga sede dos Correios na Pituba acumula invasões, roubos e 18 leilões fracassados

Antiga sede dos Correios na Pituba acumula invasões, roubos e 18 leilões fracassados
Imagem - Dezembro em Salvador será mais quente do que nos últimos anos; veja as temperaturas máximas

Dezembro em Salvador será mais quente do que nos últimos anos; veja as temperaturas máximas

MAIS LIDAS

Imagem - Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data
01

Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?
03

Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
04

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)