'Taxa das blusinhas': Shein aumenta preços de produtos em até 377%

Preço médio dos principais produtos da categoria de beleza e saúde subiu 51%

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2025 às 09:26

Oficinas de vestuário que fornecem à Shein estão fechando na China Crédito: Shutterstock

A Shein aumentou os preços dos produtos vendidos nos Estados Unidos (EUA) em até 377%. A medida alcançou diversos itens da plataforma, como roupas e utensílios de cozinha. A medida é reflexo dos efeitos da guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A maioria dos aumentos de preço nos EUA ocorreu na última sexta-feira (25), com elevações diferentes a depender da categoria, segundo dados compilados pela Bloomberg News. O preço médio dos 100 principais produtos da categoria de beleza e saúde subiu 51% em relação ao dia anterior, com vários itens mais do que dobrando de preço. Para produtos de casa e cozinha e brinquedos, o aumento médio foi superior a 30%.

No início de abril, o presidente norte-americano pôs fim à brecha que isentava de impostos produtos de empresas chinesas, caso da Shein, além de triplicar o valor da taxa imposta sobre as importações nos Estados Unidos. As medidas passam a valer em 2 de maio.

Portanto, o aumento de mais de 370% foi realizado antes do início das tarifas. Isso confirma a tendência de que os produtos vendidos nestas plataformas fiquem mais caros para os consumidores dos Estados Unidos.