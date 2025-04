ECONOMIA

Saiba como o tarifaço de Trump pode afetar o bolso dos baianos

Especialista projeta encarecimento de produtos; veja quais

A política tarifária de Trump, que impôs a taxação de 10% aos produtos exportados pelo Brasil, pode afetar diretamente o bolso dos baianos nos próximos meses. Isso ocorre porque a Bahia, que movimenta mais U$ 3,7 bilhões – aproximadamente R$ 22,5 bilhões – em negócios bilaterais com o país norte-americano, deverá exportar menos diante da barreira comercial, bem como deverá sentir os impactos que o ‘tarifaço’ causou ao redor do mundo. Ambos os cenários favorecem o aumento de preços. >

Segundo o economista Uitan Maciel, todos os brasileiros, inclusive os baianos, terão que lidar com a nova dinâmica da economia no mundo, que pode tornar mais cara uma série de produtos. Em destaque, estão os produtos industrializados cujo custo de insumos importados pode subir se houver retaliações ou realocação de cadeias produtivas. >

Para ele, no entanto, as chances de essa retaliação acontecer são mínimas, uma vez que, após o anúncio de Trump, o governo brasileiro não deu sinais de que iria enfrentar o protecionismo norte-americano. “O Brasil costuma adotar postura conciliadora, evitando medidas que possam prejudicar a balança comercial. Mas, se houver pressão interna, seja da política ou de setores econômicos, a retaliação pontual é possível”, afirma. >

Esses impactos podem ser considerados inevitáveis diante do alvoroço que o tarifaço causou no mundo. A decisão de Trump fez com que os mercados financeiros reagissem de imediato, derrubando bolsas de valores em diversos locais do globo. A movimentação traduziu o clima de incerteza em relação à economia mundial, que pode entrar em recessão diante dos desdobramentos do protecionismo americano e das respostas a ele. A China, por exemplo, que decidiu impor 50% de taxas aos EUA, agora pagará taxas de 104% ao país norte-americano. >