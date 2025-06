DOR DE CABEÇA

Clientes reclamam de cancelamento 'do nada' de contas Nubank: 'Tem mais de R$ 10 mil presos'

Baiano havia acabado de receber valor de acordo trabalhista quando a conta foi cancelada unilateralmente, o que contrato permite, e agora quer receber seu dinheiro

Esther Morais

Publicado em 16 de junho de 2025 às 16:14

Clientes reclamam de contas canceladas Crédito: Reprodução

Clientes do Nubank reclamam de cancelamentos repentinos de suas contas, sem explicação prévia. Nas redes sociais da empresa e páginas de reclamação, vários casos são relatados. "Cancelou minha conta repentinamente e segurou todo meu salário na conta. Tenho problemas de saúde e preciso comprar medicamentos e estou com meu dinheiro todo preso", diz uma cliente. >

"Cancelaram minha conta sem mais nem menos do nada! Quero meu dinheiro", escreveu outra. "Tive minha conta PF [pessoa física] e PJ [pessoa jurídica] canceladas sem motivo algum! E meu dinheiro está nas contas canceladas, isso é roubo. Preciso pagar minhas contas e meu dinheiro está preso no banco. Não temos suporte nenhum do banco", afirma outro relato. >

Um dos clientes é o baiano Leandro Jesus França, que está com R$ 10 mil retidos desde que teve a conta cancelada, na semana passada. Ele relata que está com dificuldades para receber o dinheiro. >

Leandro conta que recebeu um Pix de mais de R$ 10 mil essa semana, referentes a uma parcela de pagamento que ele recebeu de um processo judicial. O valor foi pago por conta de um acordo trabalhista contra a empresa da qual foi demitido no ano passado. O total seria de R$ 60 mil e a primeira parcela foi de pouco mais de R$ 10 mil. "Quando entrou o dinheiro, 20 minutos depois o Nubank bloqueou minha conta e depois mandou e-mail dizendo que minha conta foi cancelada. Entrei em contato com o banco dizendo que minha conta foi cancelada sem motivo algum e falaram que era para aguardar três dias".>

Os três dias se completaram na sexta (13), sem resposta. Leandro registrou o caso no Banco Central e entrou em contato com a ouvidoria do Nubank, aguardando resposta. "Tem mais de R$ 10 mil presos na conta", relata o cliente.>

"Eles disseram que iam enviar e-mail solicitando a documentação (para transferir o valor restante), não solicitou. Eu liguei, o atendente não sabe explicar, passar informações. Pediu para eu enviar e-mail com dados da minha conta explicando que queria meu dinheiro de volta". Leandro diz que enviou os dados informando outra conta, do Itaú, para que o valor seja transferido. "Tem gente mais de 20 dias esperando o dinheiro".>

O Nubank explica em seu site que pode cancelar contas unilateralmente por vários motivos, como suspeita de fraude, uso da conta em "desconformidade" com o que determina o contrário, inatividade por 12 meses seguidos, restrições cadastrais ou creditícias em nome do titular da conta, irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave, uso não autorizado de propriedade intelectual do banco, se o cliente utilizar "palavras ou materiais ofensivos no relacionamento com o Nubank ou seus representantes", entre outros. >

O contrato afirma que o banco não precisa explicar porque está encerrando a conta e a Nubank pode bloquear o acesso "mediante comunicação a você, por escrito, com 5 dias de antecedência, o que poderá ser feito a qualquer momento e sem a necessidade de especificar o motivo, desde que observado o prévio aviso". Qualquer dinheiro que você tenha na conta será devolvido, segundo a empresa. "Você deverá enviar seus dados bancários o quanto antes para a devolução dos recursos depositados, deduzidas eventuais tarifas devidas por você ao Nubank". Nenhum prazo é dado para essa etapa.>