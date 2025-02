AEROPORTO INTERNACIONAL

Nubank inaugura sala vip com três andares e mezanino exclusivo; veja fotos

Andar superior conta com vista para a pista de decolagem do aeroporto de Guarulhos, além de bar com uma seleção de drinks e buffet com pratos inspirados em destinos globais

Wladmir Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 16:28

Nubank inaugura sala vip com três andares e mezanino exclusivo Crédito: Divulgação

O Nubank anunciou nesta semana o lançamento do Nubank Ultravioleta Lounge, uma sala VIP no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O espaço exclusivo para os clientes Ultravioleta tem uma área de 1.000 m² divididos em três andares e estará disponível a partir de 26 de fevereiro. Os beneficiários desse segmento terão acesso ilimitado ao lounge, e poderão levar um acompanhante sem custos. Além disso, será permitida a entrada de dependentes menores de idade, sempre que acompanhados pelo titular do cartão.>

No piso térreo, os visitantes terão a recepção e um lounge para descanso. Neste local, há também uma máquina para a emissão imediata do cartão físico da Conta Global Ultravioleta, resultado de uma parceria com a Wise Platform, que pode ser ativada diretamente pelo aplicativo. Além disso, a Conta Global Ultravioleta oferece benefícios como: acesso a mais de 40 moedas internacionais, e um eSIM de viagem gratuito, com cobertura em mais de 150 países.>

Nubank inaugura sala vip com três andares e mezanino exclusivo Crédito: Divulgação

O andar superior conta com um mezanino, que oferece uma vista para a pista de decolagem, além de um bar com uma seleção de drinks e um buffet com pratos inspirados em destinos globais. O espaço inclui ainda o Coffee Bar, com a assinatura do Santo Grão, um dos maiores nomes do barismo em São Paulo.>

Nubank inaugura sala vip com três andares e mezanino exclusivo Crédito: Divulgação

No subsolo, o ambiente oferece um lounge adicional, uma sala de jogos para crianças, um espaço para amamentação, trocadores e banheiro infantil. O local também possui estações de trabalho e áreas privativas. Todos os andares são equipados com Wi-Fi gratuito.>

Nubank inaugura sala vip com três andares e mezanino exclusivo Crédito: Divulgação