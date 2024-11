SALVADOR AO CHILE

Sky Airline tem aumento de 21% no número de passageiros na Temporada de Neve

Dados da companhia aérea mostram aumento do volume de passageiros no período entre junho e setembro em relação a 2023

A Sky Airline, companhia aérea que conecta Salvador e outras cidades do Brasil a 9 rotas da América Latina, registrou um aumento de 21% durante a chamada Temporada de Neve. O período ocorre entre os meses de junho e setembro.

O aumento foi registrado no comparativo entre os meses de 2023 e 2024 e mostra a consolidação da rota da companhia low cost entre o Brasil e o Chile.

Outra rota com crescimento significativo foi Rio de Janeiro-Santiago, que cresceu 24% este ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, um salto de 49 mil para mais de 61 mil passageiros.