Salvador registra ocupação hoteleira de 69,09% e 5,5 milhões de passageiros

número de passageiros no aeroporto foi contabilizado entre janeiro e setembro de 2024

Wladmir Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 17:41

Rota operada pela Air France Crédito: Reprodução

Salvador registrou ocupação média de 69,09% no setor hoteleiro no mês de outubro. A taxa é superior à marca obtida no mesmo período do ano passado (65,77%) e maior do que a de setembro (67,52%).

A realização de feiras e congressos, além dos feriados, atraíram viajantes para a capital baiana. A ocupação dos dias de semana ficou em 69,63%, acima da registrada aos finais de semana: 67,53%.

O custo médio da diária também teve crescimento expressivo em outubro, R$ 606,53, acima da observada no mesmo período do ano anterior, R$ 522,29.

O valor é puxado para cima pela diária dos hotéis de luxo. Sem eles, o valor da diária média fica em R$ 455,29.

Voos para Salvador

Segundo dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o número de passageiros no aeroporto de Salvador entre janeiro e setembro de 2024 ficou em torno de 5,5 milhões.

O número, porém, é apenas 2,4% superior ao observado em 2019 5,4 milhões, período pré-pandemia.

'Muitos dos voos domésticos interligando nossa capital a vários mercados importantes, vêm sendo redirecionados para outras capitais turísticas, dificultando a chegada de viajantes. O mesmo pode ser dito em relação a malha regional, cada vez mais escassa e com preços exorbitantes', diz Wilson Spagnol, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).

A expansão da malha aérea internacional, a exemplo do surgimento do voo Salvador-Paris, da Air France-KLM, resultou no aumento de passageiros estrangeiros: 145 mil entre janeiro e setembro de 2024. O número representa 5,3% do total.

Mais de 94% dos viajantes chegam a Salvador através de rotas domésticas.