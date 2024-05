Entenda por que o novo voo para Paris com a Air France conecta Salvador ao mundo

TAP e Air Europa, atuais companhias aéreas que ligam diretamente Salvador à Europa, possuem uma malha mais enxuta, possibilitando conexões apenas às maiores cidades do Velho Continente e alguns destinos na África. Realidade que mudará em 28 de outubro deste ano, data que marca a decolagem do primeiro A 350-900 do Aeroporto Charles de Gaule para a Bahia.

Além dos baianos, a façanha também deve impactar no fluxo de pessoas chegando no Aeroporto Internacional de Salvador, já que a capital baiana se torna a segunda cidade do Nordeste a ter uma conexão direta com Paris. Mais que isso: Air France e sua irmã KLM possuem parceria com a Gol, empresa que detém um 'hub' em Salvador. Com isso, passageiros de outras regiões do Brasil farão conexão em Itinga antes de carimbar o passaporte fora do país.