Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rihanna escolhe Salvador para sediar evento de marca de beleza; saiba detalhes

Entrada é gratuita e por ordem de chegada

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:34

Marca de Rihanna fará evento em Salvador
Marca de Rihanna fará evento em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador foi escolhida pela Fenty Beauty, marca de beleza criada por Rihanna, para sediar uma das edições brasileiras do Fenty Beauty Coffee Party. O evento, que também passará por São Paulo, acontece no próximo dia 6 de setembro, das 10h às 18h, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio.

Com entrada gratuita por ordem de chegada e lotação limitada a 500 pessoas, a festa promete ser um ponto de encontro para amantes da beleza, regrado a música boa e, claro, muito café.

Um detalhe especial do evento é que consultoras da marca estarão presentes para ajudar o público a encontrar o tom ideal da base, um dos maiores diferenciais da Fenty Beauty, que é reconhecida mundialmente por sua ampla diversidade de cores.

Vale destacar que, nos últimos anos, a Fenty Beauty tem reforçado sua atuação no Brasil. No ano passado, a marca escolheu Salvador, a cidade mais negra fora da África, para anunciar o lançamento de sua nova linha de cuidados com a pele, a Fenty Skin.

Em uma postagem no Instagram, a empresa uso um caminhão criado por Inteligência Artificial para despejar produtos da Fenty nas ruas do Pelourinho. “Olá Brasil, Fenty Skin finalmente chegou na Sephora Brasil! Com fórmulas inovadoras e ingredientes poderosos, você vai revelar a melhor versão da sua pele”, disse.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Polícia incinera mais de 25 mil pés de maconha em plantação com placas solares na Bahia

Polícia incinera mais de 25 mil pés de maconha em plantação com placas solares na Bahia
Imagem - Conflito na Boa Morte: presidente denuncia ex-administradora ao Ministério Público

Conflito na Boa Morte: presidente denuncia ex-administradora ao Ministério Público
Imagem - Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas
01

Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas

Imagem - Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda
02

Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'
03

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Imagem - Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro
04

Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro