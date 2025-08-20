Rihanna escolhe Salvador para sediar evento de marca de beleza; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:34
Salvador foi escolhida pela Fenty Beauty, marca de beleza criada por Rihanna, para sediar uma das edições brasileiras do Fenty Beauty Coffee Party. O evento, que também passará por São Paulo, acontece no próximo dia 6 de setembro, das 10h às 18h, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio.
Com entrada gratuita por ordem de chegada e lotação limitada a 500 pessoas, a festa promete ser um ponto de encontro para amantes da beleza, regrado a música boa e, claro, muito café.
Um detalhe especial do evento é que consultoras da marca estarão presentes para ajudar o público a encontrar o tom ideal da base, um dos maiores diferenciais da Fenty Beauty, que é reconhecida mundialmente por sua ampla diversidade de cores.
Vale destacar que, nos últimos anos, a Fenty Beauty tem reforçado sua atuação no Brasil. No ano passado, a marca escolheu Salvador, a cidade mais negra fora da África, para anunciar o lançamento de sua nova linha de cuidados com a pele, a Fenty Skin.
Em uma postagem no Instagram, a empresa uso um caminhão criado por Inteligência Artificial para despejar produtos da Fenty nas ruas do Pelourinho. “Olá Brasil, Fenty Skin finalmente chegou na Sephora Brasil! Com fórmulas inovadoras e ingredientes poderosos, você vai revelar a melhor versão da sua pele”, disse.