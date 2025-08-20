CARTÃO-POSTAL

Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro

Principais pontos turísticos do bairro, Porto e Cristo são dominados pelos dois grupos



Marcas do TCP foram pichadas em balaustradas na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A inscrição da sigla do Terceiro Comando Puro (TCP), segunda maior facção carioca, flagrada nas balaustradas do calçadão das imediações do Farol da Barra, foi apenas mais um episódio que reforçou a presença de criminosos em áreas nobres de Salvador. A região, no entanto, já convive diariamente com a dominação dos grupos, que "dividem" o bairro em zonas de controle. Conforme noticiado pelo CORREIO, os principais pontos turísticos do bairro, Porto da Barra e o Cristo Nosso Senhor, conhecido como o “Cristo da Barra”, são dominados, respectivamente, pelo Comando Vermelho (CV) e pelo Bonde do Maluco (BDM).

Em frente ao monumento do Cristo, está localizada a comunidade da Roça da Sabina, controlado pelo BDM. Esta é a região em que as pichações com a sigla do TCP foram flagradas, no dia 5 de agosto. Desde que desembarcou na Bahia, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo, e Jacobina, no centro-norte baiano, o Terceiro Comando Puro se aliou ao Bonde do Maluco. A parceria entre os dois grupos, que são rivais do CV, também já foi vista em Mussurunga e Vila Verde, já na capital.

A pouco mais de 1 km de distância, o Porto da Barra, por sua vez, área que já teve a praia eleita, em 2007, como uma das melhores do mundo pelo jornal britânico The Guardian, é dominada pelo Comando Vermelho. “O que a gente houve é que por aqui não fica ninguém de ‘três letras’. Se aparecer, é morte na certa. Aqui é ‘tudo dois’”, diz um ambulante ouvido pelo CORREIO, fazendo referência à presença da facção carioca.

A Barra é um território em disputa que possui, segundo o professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Horácio Hastenreiter, um "potencial em termos turísticos" pouco explorado. "As novas facções estão chegando também em busca de um mercado consumidor. Salvador tem um processo de turismo forte e vinculado à cultura. Turismo de festas, do carnaval, de lavagens. Dentro desse processo há também um alto consumo de drogas", acrescenta o coordenador da organização Ideas - Assessoria Popular e articulador do Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste, Wagner Moreira.

A chegada e consolidação das facções nessas áreas turísticas e nobres acontece em face de uma infraestrutura inadequada que só aumenta a violência e por outro lado pode prejudicar o turismo na região.

“Podemos afirmar com categórica certeza que a presença de facções como o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM) em áreas turísticas de Salvador afeta diretamente, concretamente toda a percepção de insegurança: isso pode ser dito com certeza, face as constantes notícias sobre tiroteios, tráfico e violência nessas regiões, que certamente afetam o turismo com o afastamento dos turistas, especialmente estrangeiros, que costumam pesquisar índices de segurança antes de viajar”, argumenta a professora de Direito Penal e Processual e de Movimentos Sociais da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Márcia Margarida Martins.