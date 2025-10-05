Acesse sua conta
Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Energia romântica marca o dia e promete reencontros, curas emocionais e oportunidades de se abrir para o amor verdadeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 05:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O Tarot deste domingo (5) traz uma onda de sensibilidade e abertura emocional. As cartas indicam momentos de reconciliação, encontros significativos e descobertas que ajudam cada signo a compreender melhor o que deseja viver nos relacionamentos. É um dia para falar com o coração e deixar que a energia afetiva guie os passos. Veja a carta e a dica do tarot para o seu signo.

Áries

Carta do dia: Dois de Copas

O domingo será de sintonia emocional e trocas sinceras. As relações se fortalecem através da empatia e do diálogo, e há chance de reconciliação ou de um novo vínculo nascer com naturalidade.

Dica do tarot: abra o coração e expresse o que sente com clareza.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

Carta do dia: A Imperatriz

O amor flui com leveza e afeto. Gestos de carinho e atenção fazem toda a diferença e ajudam a consolidar laços mais estáveis. A energia é fértil e convida ao romantismo.

Dica do tarot: valorize a presença de quem te faz bem e retribua com doçura.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

Carta do dia: O Eremita invertido

O isolamento pode gerar ruídos e afastamentos. É hora de deixar o orgulho de lado e permitir que o outro se aproxime novamente.

Dica do tarot: busque diálogo, mesmo que o tema seja delicado.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

Carta do dia: Seis de Copas

O passado pode ressurgir, reacendendo lembranças e sentimentos. Um reencontro ou conversa antiga pode trazer clareza sobre o que ficou pendente.

Dica do tarot: valorize o que foi bonito, mas siga apenas com o que faz sentido hoje.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

Carta do dia: O Sol

A energia amorosa está vibrante. O dia favorece momentos de alegria, sintonia e expressão sincera dos sentimentos.

Dica do tarot: compartilhe seu brilho e deixe o amor acontecer com leveza.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

Carta do dia: Nove de Espadas invertido

A tensão emocional começa a se dissipar. O medo de perder ou de ser ferido dá lugar à confiança e à serenidade.

Dica do tarot: respire fundo e permita-se confiar novamente.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

Carta do dia: A Justiça

O equilíbrio será o ponto-chave do dia. Conversas importantes podem trazer entendimento e fortalecer o vínculo.

Dica do tarot: aja com verdade e empatia para restaurar a harmonia.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Carta do dia: A Lua

Nem tudo está claro no campo amoroso. Dúvidas e inseguranças podem surgir, exigindo atenção e autoconhecimento.

Dica do tarot: ouça sua intuição antes de tirar conclusões.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

Carta do dia: Três de Copas

O dia traz alegria e encontros agradáveis. É uma boa fase para compartilhar momentos leves e se abrir para novas conexões.

Dica do tarot: aproveite o presente e celebre as boas companhias.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

Carta do dia: Quatro de Espadas

Você pode sentir necessidade de se recolher um pouco para pensar sobre a vida amorosa. O silêncio será restaurador.

Dica do tarot: respeite seu tempo e não force o que ainda não está pronto.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

Carta do dia: Ás de Copas

A energia de novos começos está no ar. Um sentimento genuíno pode surgir e abrir caminhos para um novo ciclo afetivo.

Dica do tarot: aceite o que nasce com pureza e permita-se sentir.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

Carta do dia: Dez de Copas

A harmonia domina o dia. Casais vivem sintonia emocional e solteiros sentem-se mais próximos de um amor verdadeiro.

Dica do tarot: celebre o amor em todas as suas formas.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia

