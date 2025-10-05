Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 05:00
O Tarot deste domingo (5) traz uma onda de sensibilidade e abertura emocional. As cartas indicam momentos de reconciliação, encontros significativos e descobertas que ajudam cada signo a compreender melhor o que deseja viver nos relacionamentos. É um dia para falar com o coração e deixar que a energia afetiva guie os passos. Veja a carta e a dica do tarot para o seu signo.
Áries
Carta do dia: Dois de Copas
O domingo será de sintonia emocional e trocas sinceras. As relações se fortalecem através da empatia e do diálogo, e há chance de reconciliação ou de um novo vínculo nascer com naturalidade.
Dica do tarot: abra o coração e expresse o que sente com clareza.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro
Carta do dia: A Imperatriz
O amor flui com leveza e afeto. Gestos de carinho e atenção fazem toda a diferença e ajudam a consolidar laços mais estáveis. A energia é fértil e convida ao romantismo.
Dica do tarot: valorize a presença de quem te faz bem e retribua com doçura.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos
Carta do dia: O Eremita invertido
O isolamento pode gerar ruídos e afastamentos. É hora de deixar o orgulho de lado e permitir que o outro se aproxime novamente.
Dica do tarot: busque diálogo, mesmo que o tema seja delicado.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer
Carta do dia: Seis de Copas
O passado pode ressurgir, reacendendo lembranças e sentimentos. Um reencontro ou conversa antiga pode trazer clareza sobre o que ficou pendente.
Dica do tarot: valorize o que foi bonito, mas siga apenas com o que faz sentido hoje.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão
Carta do dia: O Sol
A energia amorosa está vibrante. O dia favorece momentos de alegria, sintonia e expressão sincera dos sentimentos.
Dica do tarot: compartilhe seu brilho e deixe o amor acontecer com leveza.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem
Carta do dia: Nove de Espadas invertido
A tensão emocional começa a se dissipar. O medo de perder ou de ser ferido dá lugar à confiança e à serenidade.
Dica do tarot: respire fundo e permita-se confiar novamente.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra
Carta do dia: A Justiça
O equilíbrio será o ponto-chave do dia. Conversas importantes podem trazer entendimento e fortalecer o vínculo.
Dica do tarot: aja com verdade e empatia para restaurar a harmonia.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião
Carta do dia: A Lua
Nem tudo está claro no campo amoroso. Dúvidas e inseguranças podem surgir, exigindo atenção e autoconhecimento.
Dica do tarot: ouça sua intuição antes de tirar conclusões.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário
Carta do dia: Três de Copas
O dia traz alegria e encontros agradáveis. É uma boa fase para compartilhar momentos leves e se abrir para novas conexões.
Dica do tarot: aproveite o presente e celebre as boas companhias.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio
Carta do dia: Quatro de Espadas
Você pode sentir necessidade de se recolher um pouco para pensar sobre a vida amorosa. O silêncio será restaurador.
Dica do tarot: respeite seu tempo e não force o que ainda não está pronto.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário
Carta do dia: Ás de Copas
A energia de novos começos está no ar. Um sentimento genuíno pode surgir e abrir caminhos para um novo ciclo afetivo.
Dica do tarot: aceite o que nasce com pureza e permita-se sentir.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes
Carta do dia: Dez de Copas
A harmonia domina o dia. Casais vivem sintonia emocional e solteiros sentem-se mais próximos de um amor verdadeiro.
Dica do tarot: celebre o amor em todas as suas formas.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho