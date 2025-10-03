ASTROLOGIA

Horóscopo kids: veja como é a personalidade da criança de cada signo do zodíaco

Astrologia ajuda a compreender comportamentos e traços marcantes desde a infância

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:58

Horóscopo Crédito: Divulgação

A astrologia não é apenas uma forma de autoconhecimento para adultos: ela também pode trazer pistas sobre a forma como as crianças se desenvolvem, se relacionam e expressam suas emoções. Cada signo do zodíaco carrega características próprias que já podem ser percebidas nos primeiros anos de vida e ajudam pais e educadores a entenderem melhor o universo dos pequenos.

Áries

Agitados e cheios de energia, os arianos dificilmente ficam parados. Desde cedo questionam tudo e querem independência, o que pode gerar conflitos com regras e autoridade. Precisam de espaço para brincar e gastar energia.

Touro

Os taurinos são mais calmos e apegados ao conforto. Gostam de segurança e rotina, podendo se apegar a um brinquedo ou hábito específico. Carinhosos, mas também teimosos, precisam aprender a lidar com mudanças.

Gêmeos

Curiosos e comunicativos, os geminianos falam bastante, fazem perguntas sem parar e se adaptam rápido a novidades. Porém, enjoam facilmente das atividades, o que exige paciência e variedade nas brincadeiras.

Câncer

Sensíveis e afetivos, os cancerianos buscam acolhimento e se apegam à família. Podem chorar com facilidade e demonstrar insegurança quando afastados de quem amam. Gostam de se sentir protegidos e valorizados.

Leão

Desde cedo demonstram carisma e vontade de brilhar. Querem atenção e elogios, comandam brincadeiras e distribuem funções. Apesar da forte personalidade, são generosos e gostam de compartilhar.

Virgem

Observadores e inteligentes, os virginianos prestam atenção em tudo ao redor. São organizados e metódicos, mas também ansiosos. Brincadeiras que estimulam o raciocínio e a criatividade são ideais para seu desenvolvimento.

Libra

Buscam harmonia e fazem de tudo para agradar. Podem ter dificuldade em dizer não e acabam escondendo vontades próprias. Gostam de beleza, diversão e de criar ambientes de paz entre amigos.

Escorpião

Intensos e reservados, os escorpianos sentem tudo de forma profunda. São observadores, guardam informações e não toleram mentiras. Ciumentos e exigentes, entregam-se totalmente às relações.

Sagitário

Bem-humorados e cheios de energia, os sagitarianos adoram liberdade e movimento. Fazem amigos com facilidade, mas resistem a limites e obrigações. Precisam aprender desde cedo a equilibrar diversão e responsabilidades.

Capricórnio

Com senso de responsabilidade acima da média, as crianças capricornianas costumam levar a sério suas tarefas. Gostam de ter suas coisas organizadas e valorizam horários. Podem se mostrar sérias e estudiosas desde cedo.

Aquário

Criativos e comunicativos, os aquarianos inventam brincadeiras e compartilham tudo o que aprendem. Têm raciocínio rápido e se preocupam com os outros. Gostam de novidade e não seguem padrões.

Peixes

Afetuosos e sonhadores, os piscianos vivem no mundo da imaginação. São generosos e sensíveis, mas podem se distrair facilmente. Precisam de atenção para não serem influenciados em excesso pelos colegas.