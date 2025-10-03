Acesse sua conta
Horóscopo kids: veja como é a personalidade da criança de cada signo do zodíaco

Astrologia ajuda a compreender comportamentos e traços marcantes desde a infância

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:58

Horóscopo
Horóscopo Crédito: Divulgação

A astrologia não é apenas uma forma de autoconhecimento para adultos: ela também pode trazer pistas sobre a forma como as crianças se desenvolvem, se relacionam e expressam suas emoções. Cada signo do zodíaco carrega características próprias que já podem ser percebidas nos primeiros anos de vida e ajudam pais e educadores a entenderem melhor o universo dos pequenos.

Áries

Agitados e cheios de energia, os arianos dificilmente ficam parados. Desde cedo questionam tudo e querem independência, o que pode gerar conflitos com regras e autoridade. Precisam de espaço para brincar e gastar energia.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução

Touro

Os taurinos são mais calmos e apegados ao conforto. Gostam de segurança e rotina, podendo se apegar a um brinquedo ou hábito específico. Carinhosos, mas também teimosos, precisam aprender a lidar com mudanças.

Características do signo de Touro por Reprodução

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução

Gêmeos

Curiosos e comunicativos, os geminianos falam bastante, fazem perguntas sem parar e se adaptam rápido a novidades. Porém, enjoam facilmente das atividades, o que exige paciência e variedade nas brincadeiras.

Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Câncer

Sensíveis e afetivos, os cancerianos buscam acolhimento e se apegam à família. Podem chorar com facilidade e demonstrar insegurança quando afastados de quem amam. Gostam de se sentir protegidos e valorizados.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução

Leão

Desde cedo demonstram carisma e vontade de brilhar. Querem atenção e elogios, comandam brincadeiras e distribuem funções. Apesar da forte personalidade, são generosos e gostam de compartilhar.

Características do signo de Leão por Reprodução

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução

Virgem

Observadores e inteligentes, os virginianos prestam atenção em tudo ao redor. São organizados e metódicos, mas também ansiosos. Brincadeiras que estimulam o raciocínio e a criatividade são ideais para seu desenvolvimento.

Características do signo de Virgem por Reprodução

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução

Libra

Buscam harmonia e fazem de tudo para agradar. Podem ter dificuldade em dizer não e acabam escondendo vontades próprias. Gostam de beleza, diversão e de criar ambientes de paz entre amigos.

Características do signo de Libra por Reprodução

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião

Intensos e reservados, os escorpianos sentem tudo de forma profunda. São observadores, guardam informações e não toleram mentiras. Ciumentos e exigentes, entregam-se totalmente às relações.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução

Sagitário

Bem-humorados e cheios de energia, os sagitarianos adoram liberdade e movimento. Fazem amigos com facilidade, mas resistem a limites e obrigações. Precisam aprender desde cedo a equilibrar diversão e responsabilidades.

Características do signo de Sagitário por Reprodução

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Capricórnio

Com senso de responsabilidade acima da média, as crianças capricornianas costumam levar a sério suas tarefas. Gostam de ter suas coisas organizadas e valorizam horários. Podem se mostrar sérias e estudiosas desde cedo.

Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Aquário

Criativos e comunicativos, os aquarianos inventam brincadeiras e compartilham tudo o que aprendem. Têm raciocínio rápido e se preocupam com os outros. Gostam de novidade e não seguem padrões.

Características do signo de Aquário por Reprodução

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução

Peixes

Afetuosos e sonhadores, os piscianos vivem no mundo da imaginação. São generosos e sensíveis, mas podem se distrair facilmente. Precisam de atenção para não serem influenciados em excesso pelos colegas.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução

