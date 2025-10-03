ASTROLOGIA

Bebê à vista? Anjo da Guarda traz recados sobre gravidez para dois signos neste 3 de outubro

Para dois signos em especial, o dia pode marcar com notícias fortes

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 00:01

A sexta-feira (3) chega com uma energia especial ligada ao ciclo da vida, à fertilidade e ao nascimento de novas histórias. O recado do anjo da guarda fala sobre a possibilidade de gerar algo novo, seja literalmente através da maternidade, seja simbolicamente por meio de projetos e mudanças que representam um renascimento.

Para dois signos em especial, o dia pode marcar notícias ligadas à gravidez, tentativas de aumentar a família ou até reencontros que despertam instintos de cuidado e acolhimento. O momento é de bênção e de abertura para novos caminhos que nascem do amor e da renovação.

Touro

O anjo que guia Touro nesta sexta envia uma mensagem clara de fertilidade e prosperidade. A energia do dia favorece quem planeja aumentar a família ou iniciar tratamentos ligados à gestação. Há proteção espiritual para processos médicos e também para decisões importantes no campo familiar. Mesmo para quem não pensa em filhos agora, o recado é de acolhimento: novos projetos podem nascer sob essa mesma força criadora.

Câncer

O signo mais ligado ao lar e à maternidade recebe hoje um recado especial do seu anjo da guarda. A gravidez pode se tornar um tema central, seja através de uma notícia esperada ou da chegada de alguém próximo que desperta esse sentimento. A energia é de bênção e de crescimento afetivo. Para as cancerianas que já são mães, o anjo reforça o cuidado com os filhos e a importância de fortalecer vínculos.