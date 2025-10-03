Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bebê à vista? Anjo da Guarda traz recados sobre gravidez para dois signos neste 3 de outubro

Para dois signos em especial, o dia pode marcar com notícias fortes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 00:01

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (3) chega com uma energia especial ligada ao ciclo da vida, à fertilidade e ao nascimento de novas histórias. O recado do anjo da guarda fala sobre a possibilidade de gerar algo novo, seja literalmente através da maternidade, seja simbolicamente por meio de projetos e mudanças que representam um renascimento.

Leia mais

Imagem - Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão

Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão

Imagem - Almas conectadas: 4 signos vão encontrar a alma gêmea em outubro

Almas conectadas: 4 signos vão encontrar a alma gêmea em outubro

Imagem - Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Para dois signos em especial, o dia pode marcar notícias ligadas à gravidez, tentativas de aumentar a família ou até reencontros que despertam instintos de cuidado e acolhimento. O momento é de bênção e de abertura para novos caminhos que nascem do amor e da renovação.

Touro

O anjo que guia Touro nesta sexta envia uma mensagem clara de fertilidade e prosperidade. A energia do dia favorece quem planeja aumentar a família ou iniciar tratamentos ligados à gestação. Há proteção espiritual para processos médicos e também para decisões importantes no campo familiar. Mesmo para quem não pensa em filhos agora, o recado é de acolhimento: novos projetos podem nascer sob essa mesma força criadora.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Câncer

O signo mais ligado ao lar e à maternidade recebe hoje um recado especial do seu anjo da guarda. A gravidez pode se tornar um tema central, seja através de uma notícia esperada ou da chegada de alguém próximo que desperta esse sentimento. A energia é de bênção e de crescimento afetivo. Para as cancerianas que já são mães, o anjo reforça o cuidado com os filhos e a importância de fortalecer vínculos.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Renata Muller é eliminada de 'A Fazenda 17' com apenas 18,96% dos votos

Renata Muller é eliminada de 'A Fazenda 17' com apenas 18,96% dos votos
Imagem - Cartas do tarot indicam mudanças, revelações e maturidade para os signos nesta sexta (3)

Cartas do tarot indicam mudanças, revelações e maturidade para os signos nesta sexta (3)
Imagem - Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador
01

Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
02

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante
04

Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante