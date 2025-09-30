ASTROLOGIA

Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

O mês traz crescimento, mas também exige cautela e disciplina para não cair em armadilhas

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 00:01

Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia Crédito: Divulgação

Outubro chega com energia de renovação, guiada pelos anjos da guarda. É um período em que muitas portas podem se abrir, mas que também pede atenção com escolhas apressadas e excessos. Cada signo recebe uma mensagem única, combinando proteção e orientações para manter equilíbrio ao longo do mês.

Áries

O anjo anuncia um mês de expansão profissional, mas alerta contra a pressa. Projetos podem dar certo, desde que você mantenha organização e evite se desgastar com disputas desnecessárias.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Touro

Seu anjo da guarda traz estabilidade financeira, mas pede cautela com gastos por impulso. Outubro será favorável a quem investir em segurança e planejamento a longo prazo.

Características do signo de Touro 1 de 7

Gêmeos

O recado é de boas oportunidades em parcerias e negociações. Porém, cuidado com promessas vazias ou acordos feitos sem clareza. Seu anjo pede atenção redobrada com contratos e conversas importantes.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Câncer

O anjo envia acolhimento emocional, mas lembra que a sensibilidade pode atrapalhar decisões práticas. Outubro será positivo para fortalecer relações, mas não descuide do campo financeiro.

Características de Câncer 1 de 7

Leão

A mensagem é de reconhecimento e chances de prosperidade, sobretudo em trabalhos criativos. Seu anjo alerta apenas para não se deixar levar pelo orgulho, evitando gastos desnecessários para impressionar os outros.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Virgem

O anjo da guarda reforça disciplina e proteção no campo profissional. Porém, pede cuidado para não assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir. Outubro exige organização para evitar sobrecarga.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Libra

O mês traz decisões importantes, principalmente em relacionamentos e finanças. Seu anjo mostra que haverá prosperidade, mas alerta para não se apoiar apenas na intuição: será preciso avaliar cada detalhe antes de agir.

Características do signo de Libra 1 de 9

Escorpião

O recado é de transformação e renovação. Outubro pode trazer ganhos inesperados, mas também exige cautela com segredos e desconfianças. Seu anjo pede transparência e clareza nas relações.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Sagitário

O anjo aponta boas perspectivas de crescimento, especialmente em estudos e projetos pessoais. Porém, alerta contra dispersão: muitas ideias ao mesmo tempo podem travar seu avanço. É hora de priorizar.

Características do signo de Sagitário 1 de 9

Capricórnio

A mensagem é de segurança e frutos de esforços passados. Seu anjo confirma que outubro será favorável, mas pede paciência: resultados sólidos levam tempo, e não vale correr riscos desnecessários.

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16

Aquário

Seu anjo mostra um mês de inovação, com ideias criativas favorecidas. Mas alerta para não confiar em excesso em pessoas desconhecidas ou propostas que parecem fáceis demais. Cautela será essencial.

Famosos do signo de Aquário 1 de 16

Peixes

O recado é de proteção espiritual e prosperidade gradual. Outubro pode trazer ganhos, mas também risco de ilusões. Seu anjo pede atenção para diferenciar oportunidades reais de falsas promessas.