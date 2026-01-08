NÃO É SÓ IDADE

Faça o teste e descubra se você pode ser considerado velho

Pesquisa da Universidade de Stanford analisou milhares de amostras e indica que o corpo passa por três grandes ciclos ao longo da vida

Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 18:00

[Edicase]O uso de alguns suplementos alimentares é benéfico para os idosos (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Um estudo publicado pela revista científica Nature Medicine trouxe novos dados sobre quando, biologicamente, o envelhecimento entra em sua fase final. De acordo com a pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de Stanford, o início da velhice ocorre por volta dos 78 anos.

A equipe analisou milhares de amostras celulares e sanguíneas de pessoas em diferentes faixas etárias para entender como o corpo humano se transforma ao longo do tempo. O trabalho foi liderado pelo neurologista Tony Wyss-Coray e buscou identificar mudanças estruturais que sinalizam a aceleração do chamado relógio biológico.

Segundo os pesquisadores, a vida humana é marcada por três grandes ciclos biológicos, definidos principalmente por alterações nos níveis de proteínas presentes no sangue. Essas mudanças não acontecem de forma gradual e contínua, mas em saltos bem definidos.

A primeira fase corresponde à idade adulta e vai aproximadamente dos 34 aos 60 anos. Nesse período, o organismo ainda mantém relativa estabilidade, embora o estudo aponte que os primeiros sinais de declínio físico surgem justamente em torno dos 34 anos, marcando o fim da juventude biológica.

A segunda etapa, chamada de maturidade tardia, se estende dos 60 aos 78 anos. Já a partir dos 78 anos, o corpo entra no estágio final do envelhecimento, caracterizado por transformações mais profundas e generalizadas nos tecidos e sistemas do organismo.

Os cientistas observaram que, por longos períodos, os níveis de proteínas plasmáticas permanecem estáveis. Em determinados momentos, porém, essas taxas sofrem alterações abruptas, coincidindo com os marcos de idade identificados no estudo, aos 34, 60 e 78 anos.

Veja se você está velho

O estudo relaciona o envelhecimento a uma redução progressiva da capacidade de reparo do DNA, o que afeta diretamente o funcionamento do corpo. Com isso, o metabolismo desacelera, a estrutura óssea perde resistência e a massa muscular diminui.

Entre os sinais mais comuns do envelhecimento avançado estão o enfraquecimento do sistema esquelético, alterações no sono, redução da audição e da visão, diminuição da mobilidade e o surgimento de rugas e manchas na pele. Também foram observadas dificuldades cognitivas leves, como lapsos de memória no cotidiano.

De acordo com os pesquisadores, essas transformações refletem mudanças no ambiente molecular do organismo e na produção de proteínas, que funcionam como indicadores da saúde geral e da passagem do tempo nos diferentes tecidos do corpo humano.