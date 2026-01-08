Acesse sua conta
Veja 5 receitas fáceis para fazer com a criançada nas férias

Preparos simples, divertidos e rápidos transformam a cozinha em programa para toda a família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15:00

Criançada na cozinha
Criançada na cozinha Crédito: Reprodução

As férias escolares são uma ótima oportunidade para envolver as crianças em atividades diferentes da rotina. Cozinhar juntos, além de divertido, estimula criatividade, autonomia e cria memórias afetivas. Pensando nisso, reunimos cinco receitas fáceis, seguras e ideais para preparar com a criançada.

1. Sanduíche divertido

Deixe o pão de forma, queijo, presunto, tomate e alface à disposição. As crianças podem montar o próprio sanduíche e usar cortadores para criar formatos diferentes. Vale usar cenoura ralada, milho ou patês para variar.

2. Pizza de pão de forma

Use pão de forma como base, espalhe molho de tomate, acrescente queijo e os recheios preferidos. As crianças podem ajudar a montar e escolher os ingredientes. Leve ao forno ou à airfryer até o queijo derreter.

3. Brigadeiro de colher

Misture leite condensado, chocolate em pó e manteiga em fogo baixo, mexendo sempre. Quando engrossar, sirva em potinhos. As crianças podem ajudar a mexer com supervisão e decorar com granulado ou frutas.

4. Panqueca simples

Prepare uma massa básica com ovo, leite e farinha. Depois de pronta, deixe que a criançada escolha o recheio, doce ou salgado. Banana com chocolate e queijo com presunto costumam fazer sucesso.

5. Espetinho de frutas

Corte frutas coloridas como banana, morango, uva e maçã. As crianças podem montar os espetinhos e combinar cores. Para deixar mais divertido, vale servir com um pouquinho de chocolate derretido ou iogurte.

Além de entreter, cozinhar com crianças ajuda a criar uma relação mais positiva com a alimentação. O mais importante é deixar o momento leve, sem cobranças, e aproveitar o tempo juntos durante as férias.

Receitas

