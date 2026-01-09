Cor e número da sorte desta quinta-feira (9 de janeiro) revelam ajustes financeiros e decisões práticas para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 9 de janeiro, traz uma energia voltada para organização, revisão de prioridades e oportunidades ligadas ao dinheiro e à vida prática. Alguns signos percebem novas fontes de renda, enquanto outros são convidados a agir com mais cautela antes de assumir compromissos. As cores e os números da sorte ajudam a alinhar escolhas e atitudes para aproveitar melhor o que esta sexta-feira tem a oferecer. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Hoje favorece ajustes na rotina e atenção aos detalhes. Ideias para ganhar dinheiro surgem, mas exigem foco e constância. Evite se dispersar no trabalho e tente lidar com cobranças familiares com maturidade.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Touro: Segurança financeira ganha força, seja por um apoio inesperado ou por decisões mais conscientes. No campo emocional, conversas sinceras ajudam a resolver tensões. Atenção redobrada às tarefas profissionais.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 6
Gêmeos: O dia pede moderação, especialmente em decisões financeiras e profissionais. Celebrações em família aliviam o clima e trazem leveza. Evite sobrecarga mental e respeite seus limites.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Câncer: Diferenças de opinião em família podem ser resolvidas com diálogo e empatia. Manter gastos sob controle ajuda a preservar a tranquilidade. O equilíbrio emocional favorece estudos e decisões importantes.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 11
Leão: Dedicação e comprometimento rendem reconhecimento. Planejamento financeiro é essencial antes de investir em algo maior. O apoio familiar se fortalece quando há troca e presença.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 8
Virgem: O dia destaca crescimento profissional e alívio em questões financeiras. Mudanças em casa trazem sensação de avanço. Relações pedem mais compreensão e gentileza.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 7
Libra: Entradas de dinheiro ajudam a organizar pendências. No trabalho, ouvir conselhos de pessoas experientes faz diferença. Emocionalmente, desconfortos trazem aprendizados importantes.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 22
Escorpião: Evitar riscos financeiros é a melhor escolha hoje. O apoio de quem convive com você torna o dia mais leve. Direcionamento claro ajuda nos estudos e planos futuros.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 4
Sagitário: Uma oportunidade profissional surge de forma discreta, exigindo estratégia. Planejar melhor gastos e compromissos garante mais segurança. O apoio da família será fundamental.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 1
Capricórnio: O ritmo pode estar mais lento, então respeite o cansaço. Adiar decisões financeiras importantes evita arrependimentos. Uma boa notícia envolvendo a família melhora o astral.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Aquário: Ideias novas ganham forma e podem trazer retorno financeiro. O dia favorece iniciativas no trabalho e decisões ligadas à casa. Relações afetivas se fortalecem com apoio mútuo.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 3
Peixes: Organização e disciplina ajudam no trabalho e no dinheiro. Questões familiares trazem conforto emocional. Evite desgastes desnecessários e respeite seu ritmo mental.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 7