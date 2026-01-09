ASTROLOGIA

Cor e número da sorte desta quinta-feira (9 de janeiro) revelam ajustes financeiros e decisões práticas para os signos

Movimento financeiro, revisões importantes e pequenas decisões do cotidiano ganham destaque e ajudam cada signo a encontrar mais estabilidade e clareza ao longo do dia

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 9 de janeiro, traz uma energia voltada para organização, revisão de prioridades e oportunidades ligadas ao dinheiro e à vida prática. Alguns signos percebem novas fontes de renda, enquanto outros são convidados a agir com mais cautela antes de assumir compromissos. As cores e os números da sorte ajudam a alinhar escolhas e atitudes para aproveitar melhor o que esta sexta-feira tem a oferecer. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje favorece ajustes na rotina e atenção aos detalhes. Ideias para ganhar dinheiro surgem, mas exigem foco e constância. Evite se dispersar no trabalho e tente lidar com cobranças familiares com maturidade.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Touro: Segurança financeira ganha força, seja por um apoio inesperado ou por decisões mais conscientes. No campo emocional, conversas sinceras ajudam a resolver tensões. Atenção redobrada às tarefas profissionais.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 6

Gêmeos: O dia pede moderação, especialmente em decisões financeiras e profissionais. Celebrações em família aliviam o clima e trazem leveza. Evite sobrecarga mental e respeite seus limites.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Câncer: Diferenças de opinião em família podem ser resolvidas com diálogo e empatia. Manter gastos sob controle ajuda a preservar a tranquilidade. O equilíbrio emocional favorece estudos e decisões importantes.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Leão: Dedicação e comprometimento rendem reconhecimento. Planejamento financeiro é essencial antes de investir em algo maior. O apoio familiar se fortalece quando há troca e presença.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Virgem: O dia destaca crescimento profissional e alívio em questões financeiras. Mudanças em casa trazem sensação de avanço. Relações pedem mais compreensão e gentileza.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: Entradas de dinheiro ajudam a organizar pendências. No trabalho, ouvir conselhos de pessoas experientes faz diferença. Emocionalmente, desconfortos trazem aprendizados importantes.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 22

Escorpião: Evitar riscos financeiros é a melhor escolha hoje. O apoio de quem convive com você torna o dia mais leve. Direcionamento claro ajuda nos estudos e planos futuros.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 4

Sagitário: Uma oportunidade profissional surge de forma discreta, exigindo estratégia. Planejar melhor gastos e compromissos garante mais segurança. O apoio da família será fundamental.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 1

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: O ritmo pode estar mais lento, então respeite o cansaço. Adiar decisões financeiras importantes evita arrependimentos. Uma boa notícia envolvendo a família melhora o astral.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Aquário: Ideias novas ganham forma e podem trazer retorno financeiro. O dia favorece iniciativas no trabalho e decisões ligadas à casa. Relações afetivas se fortalecem com apoio mútuo.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 3

Peixes: Organização e disciplina ajudam no trabalho e no dinheiro. Questões familiares trazem conforto emocional. Evite desgastes desnecessários e respeite seu ritmo mental.

Cor da sorte: Prata