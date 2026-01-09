Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que acontece depois de hoje (9 de janeiro) redefine escolhas importantes: 3 signos sentem o impacto e enxergam um novo caminho

Revelações importantes surgem hoje e mudam a forma como esses signos enxergam decisões, caminhos e propósito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:00

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Hoje, dia 9 de janeiro, marca um ponto de virada silencioso, mas profundo. Informações, percepções ou confirmações surgem no momento certo, ajudando alguns signos a entender melhor situações que vinham gerando dúvidas. O dia traz clareza emocional e mental, permitindo assumir escolhas com mais segurança. Depois de hoje, o sentimento é de avanço e expectativa positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Áries, Câncer, Libra e Capricórnio recebem um presente inesperado do universo hoje (9 de janeiro) e sentem o impacto imediato

Áries, Câncer, Libra e Capricórnio recebem um presente inesperado do universo hoje (9 de janeiro) e sentem o impacto imediato

Imagem - Um aviso decisivo surge hoje (9 de janeiro) e muda decisões importantes dos 12 signos

Um aviso decisivo surge hoje (9 de janeiro) e muda decisões importantes dos 12 signos

Imagem - 2026 marca a virada mais profunda da vida de um signo, com mudanças visíveis e internas

2026 marca a virada mais profunda da vida de um signo, com mudanças visíveis e internas

Leão: Hoje você recebe a confirmação que estava esperando. Algo que gerou dúvida ou insegurança recentemente finalmente se esclarece, mostrando que sua postura foi mais importante do que você imaginava. Esse reconhecimento muda sua posição diante dos outros e fortalece sua autoconfiança. A partir disso, novas oportunidades começam a se desenhar.

Dica cósmica: Confie no impacto da sua voz e das suas escolhas.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Escorpião: Uma compreensão profunda surge hoje e muda completamente sua forma de lidar com uma situação delicada. Você entende motivações, razões e consequências que antes estavam confusas. Essa clareza traz alívio emocional e devolve a sensação de controle. Com isso, o caminho à frente fica mais leve e promissor.

Dica cósmica: Saber o porquê liberta mais do que qualquer resposta superficial.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário: Hoje uma ideia antiga, um plano adiado ou um pensamento recorrente finalmente faz sentido. Você consegue enxergar o quadro maior e entende onde isso se encaixa no seu futuro. Essa percepção traz empolgação e direção, diminuindo dúvidas internas. Depois de hoje, confiar mais no seu próprio tempo se torna natural.

Dica cósmica: Quando tudo se encaixa, é hora de seguir sem hesitar.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo aparece de surpresa e canta em roda de samba em Trancoso; VÍDEOS

Ivete Sangalo aparece de surpresa e canta em roda de samba em Trancoso; VÍDEOS
Imagem - A ilha fundada por franceses no Brasil chama atenção por casarões preservados e ruas de paralelepípedo

A ilha fundada por franceses no Brasil chama atenção por casarões preservados e ruas de paralelepípedo
Imagem - BBB 26: confira como, quando e onde assistir à live da Maratona Big Day

BBB 26: confira como, quando e onde assistir à live da Maratona Big Day

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
03

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos