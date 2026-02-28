Acesse sua conta
Um novo capítulo começa para 3 signos após o dia de hoje (28 de fevereiro) e tudo finalmente entra nos eixos

O que parecia erro se transforma em oportunidade, e a sensação de alívio muda completamente o cenário

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e alegria
Signos e alegria Crédito: Imagem gerada por IA

Após o dia de hoje, 28 de fevereiro, três signos entram em um ciclo de reconciliações, segundas chances e libertação emocional. Uma energia favorável traz clareza para consertar o que parecia perdido e permite que decisões mais maduras substituam antigos arrependimentos. É um momento de reparar, recomeçar e seguir em frente sem o peso do passado. A sensação é de alívio e renovação. A vida começa a fluir novamente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Se você vinha se cobrando por erros do passado, essa fase traz a oportunidade perfeita para corrigir rotas. Surge uma segunda chance concreta, e o mais importante é que você reconhece isso imediatamente. Existe maturidade para agir diferente e transformar o que antes era culpa em aprendizado. A sensação é de validação e confiança renovada. Você entende que falhar faz parte do crescimento, mas insistir no erro não precisa ser regra.

Dica cósmica: abrace a nova oportunidade sem carregar a culpa antiga junto.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
Gêmeos: Uma situação que parecia encerrada pode ganhar um novo desdobramento. Pode ser uma conversa retomada, um reencontro inesperado ou a chance de fazer algo da forma que você sempre quis. Existe vontade de acertar, de melhorar e de mostrar evolução. No campo afetivo, reconexões são possíveis, principalmente se ainda houver sentimento envolvido. O importante é não deixar o orgulho impedir um novo começo.

Dica cósmica: se o coração ainda sente, vale a pena ouvir com atenção.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
Peixes: Uma cura silenciosa acontece dentro de você. Algo que parecia um grande erro começa a perder força, e você percebe que a consequência não foi tão devastadora quanto imaginava. Há espaço para retomar algo que desperta sua criatividade ou sua paixão pela vida. Conversas fluem com mais leveza e o passado deixa de ser um peso constante. Você finalmente olha para frente com mais esperança do que medo.

Dica cósmica: concentre sua energia no que pode construir a partir de agora.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
