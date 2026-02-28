ASTROLOGIA

Um novo capítulo começa para 3 signos após o dia de hoje (28 de fevereiro) e tudo finalmente entra nos eixos

O que parecia erro se transforma em oportunidade, e a sensação de alívio muda completamente o cenário

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e alegria Crédito: Imagem gerada por IA

Após o dia de hoje, 28 de fevereiro, três signos entram em um ciclo de reconciliações, segundas chances e libertação emocional. Uma energia favorável traz clareza para consertar o que parecia perdido e permite que decisões mais maduras substituam antigos arrependimentos. É um momento de reparar, recomeçar e seguir em frente sem o peso do passado. A sensação é de alívio e renovação. A vida começa a fluir novamente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Se você vinha se cobrando por erros do passado, essa fase traz a oportunidade perfeita para corrigir rotas. Surge uma segunda chance concreta, e o mais importante é que você reconhece isso imediatamente. Existe maturidade para agir diferente e transformar o que antes era culpa em aprendizado. A sensação é de validação e confiança renovada. Você entende que falhar faz parte do crescimento, mas insistir no erro não precisa ser regra.

Dica cósmica: abrace a nova oportunidade sem carregar a culpa antiga junto.

Gêmeos: Uma situação que parecia encerrada pode ganhar um novo desdobramento. Pode ser uma conversa retomada, um reencontro inesperado ou a chance de fazer algo da forma que você sempre quis. Existe vontade de acertar, de melhorar e de mostrar evolução. No campo afetivo, reconexões são possíveis, principalmente se ainda houver sentimento envolvido. O importante é não deixar o orgulho impedir um novo começo.

Dica cósmica: se o coração ainda sente, vale a pena ouvir com atenção.

Peixes: Uma cura silenciosa acontece dentro de você. Algo que parecia um grande erro começa a perder força, e você percebe que a consequência não foi tão devastadora quanto imaginava. Há espaço para retomar algo que desperta sua criatividade ou sua paixão pela vida. Conversas fluem com mais leveza e o passado deixa de ser um peso constante. Você finalmente olha para frente com mais esperança do que medo.

Dica cósmica: concentre sua energia no que pode construir a partir de agora.