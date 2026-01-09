Acesse sua conta
Casas de Vidro do BBB 26: quando e onde será, onde assistir e como votar

Dinâmica terá início nesta sexta-feira (9); confira tudo o que você precisa saber

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:00

Tadeu Schmidt apresenta BBB novamente
Tadeu Schmidt apresenta BBB novamente Crédito: Reprodução | TV Globo

A largada do BBB 26 acontece antes mesmo da estreia oficial. Nesta sexta-feira (9), cinco Casas de Vidro serão abertas em diferentes regiões do Brasil, dando início à disputa pelas vagas do grupo Pipoca. Para não perder nenhum detalhe, reunimos tudo o que você precisa saber sobre a dinâmica.

Casa do BBB 26

1 de 25
Quando os candidatos serão divulgados?

Os moradores das Casas de Vidro do BBB 26 serão apresentados nesta sexta-feira (9), a partir dos intervalos de Terra Nostra - Edição Especial. Os nomes e perfis dos candidatos serão revelados ao longo da programação da TV Globo, junto com as imagens das entradas nas estruturas.

Tadeu Schmidt fará os anúncios diretamente dos Estúdios Globo, enquanto repórteres acompanham, ao vivo, o confinamento em cada uma das cidades.

A divulgação também poderá ser acompanhada pela tradicional Maratona Big Day, exibida no gshow e no Globoplay. A atração da #RedeBBB contará com convidados especiais ao longo do dia para comentar a chegada dos candidatos a brothers e sisters.

Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

1 de 16
Pipocas escolhidos pelo público

No BBB 26, a decisão está nas mãos do público. Todos os dez participantes do grupo Pipoca sairão das Casas de Vidro e serão definidos por votação popular.

Cada casa receberá quatro candidatos, dois homens e duas mulheres. Ao final da dinâmica, o homem e a mulher mais votados de cada local garantem vaga no reality. Eles se juntarão aos participantes dos grupos Camarote e Veteranos, cujos nomes serão anunciados apenas na segunda-feira (12), dia da estreia.

'Desapegos' feito pelo perfil do BBB

1 de 11
Como votar?

A votação começa nesta sexta-feira (9) e é ilimitada. Para participar, basta acessar o gshow, fazer o cadastro e votar quantas vezes quiser nos seus favoritos.

Ao todo, 20 anônimos disputam dez vagas no BBB 26, confinados em Casas de Vidro distribuídas pelas cinco regiões do país.

Além disso, o público pode acompanhar a Maratona Big Day da #RedeBBB, ao vivo no gshow e no Globoplay, com a repercussão das entradas dos 20 candidatos, apresentação dos perfis e as primeiras impressões.

Veja o antes e depois de ex-BBB's

1 de 8
Onde assistir?

O sinal ao vivo das cinco Casas de Vidro ficará disponível no Globoplay, das 10h às 23h, no horário de Brasília.

Na TV Globo, o público poderá acompanhar os principais acontecimentos no Seleção BBB, que exibirá resumos diários da dinâmica. O programa vai ao ar na sexta-feira (9) e no sábado (10), logo após Três Graças, e no domingo (11), após o Domingão com Huck, dia em que os vencedores da dinâmica serão anunciados.

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)

1 de 20
Onde ficam as Casas de Vidro?

Pela primeira vez, todas as regiões do Brasil recebem uma Casa de Vidro. Confira as cidades e endereços:

Sudeste - São Caetano do Sul (SP): ParkShopping São Caetano: Alameda Terracota, 545, bairro Espaço Cerâmica.

Centro-Oeste - Brasília (DF): Conjunto Nacional: SDN CNB, Conjunto A, Asa Norte.

Norte - Manaus (AM): Sumaúma Park Shopping: Avenida Noel Nutels, 1762, bairro Cidade Nova.

Nordeste - Salvador (BA): Shopping Bela Vista: Alameda Euvaldo Luz, 92, bairro Horto Bela Vista.

Sul - Porto Alegre (RS): Praia de Belas Shopping: Avenida Praia de Belas, 1181, bairro Praia de Belas.

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

1 de 9
Vem aí o BBB 26

O BBB 26 estreia no dia 12 de janeiro e chega com novidades. Além das cinco Casas de Vidro, a edição contará com o novo grupo Veteranos, que se junta aos Pipocas e Camarotes.

Outra estreia é a chegada do Cartola ao BBB. O maior fantasy game do Brasil passa a integrar o reality, permitindo que o público monte times com seus brothers e sisters favoritos a cada janela de escalação, acumulando pontos ao longo do jogo.

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Reality Show Reality bbb 26 Tadeu Schmidt big Brother Brasil

