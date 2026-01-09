Acesse sua conta
Ivete Sangalo aparece de surpresa e canta em roda de samba em Trancoso; VÍDEOS

Cantora está passando as férias no famoso destino turístico na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:26

Ivete Sangalo participou de roda de samba em Trancoso
Ivete Sangalo participou de roda de samba em Trancoso Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo pegou moradores e turistas de surpresa ao cantar de forma inesperada em um bar no Quadrado de Trancoso, no sul da Bahia. De férias no vilarejo, onde está hospedada com os filhos, a cantora resolveu se juntar espontaneamente a uma roda de samba em um restaurante local na noite da última quinta-feira (8).

A apresentação em clima informal aconteceu no bar e restaurante Muru. Ivete assumiu o microfone e empolgou o público ao interpretar sucessos como Trem das Onze, Só Vai de Camarote e Clareou (Deus é Maior). O momento foi registrado e divulgado pelo próprio estabelecimento nas redes sociais.

Marcelinho Sangalo, filho da artista, também acompanhou a performance. A ligação de Ivete com Trancoso vem de longa data. O destino já serviu de cenário para a gravação do audiovisual "Acústico em Trancoso", realizado no Teatro L’Occitane.

