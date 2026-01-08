ACIDENTE DE RISCO

Apresentadora Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico, bate a cabeça e agradece a Deus: ‘Por um triz’

Apresentadora sofreu acidente doméstico ao pegar toalha no banheiro das filhas

Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:20

Márcia Goldschmidt Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Márcia Goldschmidt sofreu um acidente doméstico no banheiro e bateu a cabeça numa quina na noite desta quarta-feira (7). Nas redes sociais, a apresentadora fez um desabafo, agradeceu a Deus, refletiu sobre a vida e alertou aos seguidores sobre o perigo de deixar cômodos da casa com o chão molhado.

“Muito mal e muito agradecida, é assim que eu estou. Não foi dessa vez, porque Deus botou um anjo ali do meu lado, mas é importante contar isso pra vocês, porque gente porque aquela estatística que diz que a maior parte dos acidentes fatais acontecem dentro de casa e no banheiro, é verdade, cuidado. Foi por um triz, não estaria mais aqui hoje, mas Deus estava lá”.

Márcia Goldschmidt 1 de 4

Márcia relatou que o acidente aconteceu quando foi pegar uma toalha no banheiro das filhas, Yanne e Vitória, de 13 anos. “Ela tomam banho e jogam água pra tudo quanto é lado, escorreguei, bati a cabeça na quina, por mais um pouquinho que o corte se tivesse sido um pouquinho abaixo, eu nem sei onde estaria. Eu tô de cama, não tô bem”, disse Márcia ao mostrar um curativo na testa.

A apresentadora também aproveitou o momento para refletir que a “vida é um sopro” e alertou os seguidores. “Gente, a vida é muito frágil, a gente fica dando importância pra tantas coisas: ‘amanhã, no mês que vem’, quando num segundo, tudo pode acabar, você não está precisa estar com uma doença, uma bobagem, pegar uma toalha no chão, eu to tonta, a cabeça dói, tem ficar em observação, mas eu queria falar pra vocês: tomem cuidado com os acidentes domésticos, não é brincadeira não. Banheiro molhado, piso molhado, cozinha. Eu sinto meu corpo todinho formigar, sabe? Minha cabeça dói, é horrível, mas graças a Deus, Deus estava ali”, concluiu.