Apresentadora Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico, bate a cabeça e agradece a Deus: ‘Por um triz’

Apresentadora sofreu acidente doméstico ao pegar toalha no banheiro das filhas

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:20

Márcia Goldschmidt
Márcia Goldschmidt Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Márcia Goldschmidt sofreu um acidente doméstico no banheiro e bateu a cabeça numa quina na noite desta quarta-feira (7). Nas redes sociais, a apresentadora fez um desabafo, agradeceu a Deus, refletiu sobre a vida e alertou aos seguidores sobre o perigo de deixar cômodos da casa com o chão molhado.

“Muito mal e muito agradecida, é assim que eu estou. Não foi dessa vez, porque Deus botou um anjo ali do meu lado, mas é importante contar isso pra vocês, porque gente porque aquela estatística que diz que a maior parte dos acidentes fatais acontecem dentro de casa e no banheiro, é verdade, cuidado. Foi por um triz, não estaria mais aqui hoje, mas Deus estava lá”.

Márcia Goldschmidt

Márcia relatou que o acidente aconteceu quando foi pegar uma toalha no banheiro das filhas, Yanne e Vitória, de 13 anos. “Ela tomam banho e jogam água pra tudo quanto é lado, escorreguei, bati a cabeça na quina, por mais um pouquinho que o corte se tivesse sido um pouquinho abaixo, eu nem sei onde estaria. Eu tô de cama, não tô bem”, disse Márcia ao mostrar um curativo na testa.

A apresentadora também aproveitou o momento para refletir que a “vida é um sopro” e alertou os seguidores. “Gente, a vida é muito frágil, a gente fica dando importância pra tantas coisas: ‘amanhã, no mês que vem’, quando num segundo, tudo pode acabar, você não está precisa estar com uma doença, uma bobagem, pegar uma toalha no chão, eu to tonta, a cabeça dói, tem ficar em observação, mas eu queria falar pra vocês: tomem cuidado com os acidentes domésticos, não é brincadeira não. Banheiro molhado, piso molhado, cozinha. Eu sinto meu corpo todinho formigar, sabe? Minha cabeça dói, é horrível, mas graças a Deus, Deus estava ali”, concluiu.

Márcia é uma apresentadora de TV, escritora e empresária brasileira, famosa por programas de sucesso nos 90 e 2000 como “Márcia” no SBT e “Jogo da Vida” na Band, marcando época com seu estilo direto e bordões como “Mexeu como você, mexeu comigo”. Após morar na Espanha, atuou como comentarista na Band no programa “Melhor da Tarde”. Hoje, Márcia também grava conteúdos para seu perfil no Instagram, comentando casos de amplitude na mídia.

