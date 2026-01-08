Acesse sua conta
Áudio vazado expõe suposta rivalidade entre atrizes da Globo; ouça

Gabriela Loran e Duda Santos, ambas atrizes na Globo, estão envolvidas em polêmica nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:33

Gabriela Loran e Duda Santos
Gabriela Loran e Duda Santos Crédito: Reprodução | Instagram

Um áudio atribuído a Gabriela Loran começou a circular no X, antigo Twitter, e levantou várias especulações sobre uma possível rivalidade com Duda Santos. Gabriela Loran, inclusive, está no ar em Três Graças, novela das nove da TV Globo.

O trecho do áudio que circula na rede social foi resgatado de um Space (recurso da rede social para conversas por áudio ao vivo) e virou assunto entre fãs das duas atrizes. Tudo indica que no momento, Gabriela Loran estava numa sala com outras pessoas e diz: “Por que ficam mandando foto da Duda para me irritar?”.

Gabriela Loran

Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo
Viviane Martins, vivida por Gabriela Loran, é uma farmacêutica trans carismática e batalhadora, querida na comunidade e fundamental na trajetória de Gerluce (Sophie Charlotte). por Divulgação
Gabriela Loran por Redes sociais
Gabriela Loran por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Loran por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo
1 de 6
Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo

Alguns fãs interpretaram a atitude como um ataque gratuito de Gabriela a Duda. “Participar de Space de fãs e ainda falar mal de uma outra atriz talentosa a troco de nada, a Duda Santos”, escreveu um perfil. Outro adotou um tom mais moderado: “Às vezes é uma brincadeira delas e o povo vendo confusão.” Outros usuários afirmaram que o momento não passava de uma brincadeira.

Gabriela Loran

