Áudio vazado expõe suposta rivalidade entre atrizes da Globo; ouça

Felipe Sena
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:33
Um áudio atribuído a Gabriela Loran começou a circular no X, antigo Twitter, e levantou várias especulações sobre uma possível rivalidade com Duda Santos. Gabriela Loran, inclusive, está no ar em Três Graças, novela das nove da TV Globo.
O trecho do áudio que circula na rede social foi resgatado de um Space (recurso da rede social para conversas por áudio ao vivo) e virou assunto entre fãs das duas atrizes. Tudo indica que no momento, Gabriela Loran estava numa sala com outras pessoas e diz: “Por que ficam mandando foto da Duda para me irritar?”.
Gabriela Loran
Alguns fãs interpretaram a atitude como um ataque gratuito de Gabriela a Duda. “Participar de Space de fãs e ainda falar mal de uma outra atriz talentosa a troco de nada, a Duda Santos”, escreveu um perfil. Outro adotou um tom mais moderado: “Às vezes é uma brincadeira delas e o povo vendo confusão.” Outros usuários afirmaram que o momento não passava de uma brincadeira.