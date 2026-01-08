REALYTI

Sonhos: Veja como é casa do BBB 26 e o que cada cômodo representa

BBB 26 estreia no dia 12 de janeiro, com altas expectativas do público

Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 18:33

BBB 26 tem como tema os sonhos Crédito: Beatriz Damy | Globo

Sonhar é mais do que pensamentos, é o desejo de que o que se quer se tornará realidade, com garra e coragem para abraçar sua verdade, o que não é diferente no Big Brother Brasil. Com uma edição especial, que traz participantes dos famosos blocos pipoca e camarote, além de veteranos que já passaram pela casa mais vigiada do Brasil, o BBB 26 promete trazer sonhos à realidade e movimentar a sede do reality show.

De acordo com a Globo, o tema da casa desta edição, tem dois eixos principais na decoração que contemplam sonhos mais comuns e devaneios oníricos. Quem entra no BBB tem dois sonhos: ficar milionário ou famoso. Por isso, nada melhor do que a fama para o tema de decoração do Quarto do Líder.

A sala representa o sonho que quase todos têm de ficarem ricos. A paleta de cores é verde, dourado e preto, um ambiente cheio de ostentação, cifrão, ouro e muitas notas falsas de dinheiro representando o grande prêmio.

Confessionário do Big Brother Brasil 26: o cofre dos segredos

O lugar onde todos contam seus segredos e votam livremente em seus desafetos será um cofre, no interior, muito ouro e uma poltrona toda dourada.

Banheiro do Big Brother 2026: o sonho da beleza eterna

O tema do banheiro da casa é beleza e juventude, e terá uma banheira em formato de banco, mármore rosa, muita iluminação e espelhos. As bocas decoram o ambiente, para lembrar quem não dispensa um preenchimento labial.

Quarto Eternidade: o sonho de viver para sempre

A decoração dos quartos terá tons em azul profundo e elementos decorativos como ampulhetas, símbolo do infinito e relógios.

Quarto Sonho de Voar do BBB 26

O quarto Sonho de Voar terá uma decoração com figuras humanas que flutuam sobre um céu azul e alaranjado.

Quarto Grande Amor: o sonho de ser feliz para sempre

O terceiro quarto fica no andar de cima e chega com o sonho de viver, em tons de rosa, vinho e muitos corações por todo o cômodo, além de cupidos e um cantinho do aconchego que convida os participantes para o romance.

As roupas de cama do BBB 26 vão remeter à decoração de cada quarto e também com as cores de cada quarto. O mesmo acontece com as mochilas necessaires que terão três cores diferentes.

Cozinha do Big Brother Brasil 26: fartura x escassez

A cozinha pela primeira vez tem mesa única, em formato de boomerang, para todos os participantes. Do lado VIP, frutas e splashes coloridos decoram a cozinha que é toda colorida. Do lado da Xepa, tudo preto e branco.

Quarto do Líder do BBB 26: o sonho de ser famoso

Quem tiver o gostinho de ser líder da semana, terá um quarto que remete a isso, flashes de fotógrafos, tapete vermelho e muita sensação de ser uma celebridade.

Academia do BBB em 2026: o sonho de ser campeão

O sonho de ser campeão do Big Brother Brasil está representado nas homenagens aos grandes atletas, misturadas aos troféus e relíquias esportivas.

Área Externa do BBB 26: o sonho da aventura

Quem for para fora da casa terá a sensação de estar vivendo uma grande aventura, e sonhos mais delirantes com uma zebra puxando um trem e um astronauta que surfa.

Como serão os Big Fones do BBB 26

Neste ano o BBB terá três big fones, um dentro da casa, perto da sala e dourado dentro do tema riqueza. Os outros dois estarão na área externa, dentro das paisagens de aventura, nos muros.