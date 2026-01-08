FAMOSOS

Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Assinaturas variam de valores acessíveis e premium, e alguns nomes já embolsaram milhões após o reality

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:46

Clara Aguiar, Wagner, Lumena e Juninho são ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Entrar no Big Brother Brasil com o sonho de sair milionário é quase regra. Mas, depois de 25 edições, a realidade é que apenas um participante leva o grande prêmio. Ainda assim, para muitos ex-BBBs, o confinamento virou apenas o primeiro passo de uma estratégia bem mais lucrativa.

Sem conquistar o título de campeão, vários ex-participantes decidiram transformar a fama em renda ao abrir perfis em plataformas de monetização de conteúdo, algumas delas voltadas ao público adulto.

Na plataforma Privacy, por exemplo, mais de dez ex-BBBs já apostaram nesse formato, oferecendo desde ensaios sensuais até conteúdos explícitos. Os preços variam bastante e vão de menos de R$ 16 a mais de R$ 120 por mês, dependendo do nome e do tipo de material divulgado.

Um dos exemplos mais recentes é Juninho, o motoboy do BBB24. Em poucas semanas após a estreia no Privacy, ele faturou cerca de R$ 100 mil. Com uma assinatura mensal de R$ 30, o ex-BBB publica fotos e vídeos sem censura.

Outro nome que virou referência nesse mercado é Wagner Santiago, do BBB18. Com mensalidade de R$ 19,99, ele ultrapassou a marca de R$ 1,5 milhão acumulados na plataforma. Segundo ele, nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora, mesmo anos após o reality.

Entre os nomes mais antigos, Clara Aguiar, do BBB14, segue como uma das mais bem-sucedidas. Desde que entrou na plataforma, ela já arrecadou cerca de R$ 750 mil. Atualmente, sua assinatura custa R$ 15,92, uma das mais acessíveis entre os ex-BBBs.

Já Lumena Aleluia, do BBB21, também viu o faturamento disparar ao apostar no conteúdo adulto. Em 2022, ela superou R$ 100 mil em ganhos e agora planeja retomar as postagens, com mensalidade de R$ 50.

Outro caso emblemático é o de Hadson "HadBala", do BBB20. Logo na primeira semana na plataforma, ele faturou R$ 100 mil, cobrando R$ 99,90 pela assinatura.

Apesar do material sensual e explícito, a Privacy também abriga criadores de outros nichos, como humor, lifestyle e bastidores da vida pessoal. Ainda assim, é o conteúdo adulto que segue como o mais rentável entre os ex-BBBs.