Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Assinaturas variam de valores acessíveis e premium, e alguns nomes já embolsaram milhões após o reality

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:46

Clara Aguiar, Wagner, Lumena e Juninho são ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Entrar no Big Brother Brasil com o sonho de sair milionário é quase regra. Mas, depois de 25 edições, a realidade é que apenas um participante leva o grande prêmio. Ainda assim, para muitos ex-BBBs, o confinamento virou apenas o primeiro passo de uma estratégia bem mais lucrativa.

Sem conquistar o título de campeão, vários ex-participantes decidiram transformar a fama em renda ao abrir perfis em plataformas de monetização de conteúdo, algumas delas voltadas ao público adulto.

Leia mais

Imagem - Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Imagem - Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (8) vibram forte e trazem sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (8) vibram forte e trazem sorte

Na plataforma Privacy, por exemplo, mais de dez ex-BBBs já apostaram nesse formato, oferecendo desde ensaios sensuais até conteúdos explícitos. Os preços variam bastante e vão de menos de R$ 16 a mais de R$ 120 por mês, dependendo do nome e do tipo de material divulgado.

Um dos exemplos mais recentes é Juninho, o motoboy do BBB24. Em poucas semanas após a estreia no Privacy, ele faturou cerca de R$ 100 mil. Com uma assinatura mensal de R$ 30, o ex-BBB publica fotos e vídeos sem censura.

Outro nome que virou referência nesse mercado é Wagner Santiago, do BBB18. Com mensalidade de R$ 19,99, ele ultrapassou a marca de R$ 1,5 milhão acumulados na plataforma. Segundo ele, nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora, mesmo anos após o reality.

Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Juninho do BBB 24 por Reprodução/Redes Sociais
Em poucas semanas após a estreia no Privacy, ele faturou cerca de R$ 100 mil. Com uma assinatura mensal de R$ 30, o ex-BBB publica fotos e vídeos sem censura por Reprodução/Redes Sociais
Wagner Santiago do BBB 18 por Reprodução/Redes Sociais
Com mensalidade de R$ 19,99, ele ultrapassou a marca de R$ 1,5 milhão acumulados na plataforma por Reprodução/Redes Sociais
Lumena Aleluia do BBB 21 por Reprodução/Redes Sociais
Em 2022, ela superou R$ 100 mil em ganhos e agora planeja retomar as postagens, com mensalidade de R$ 50 por Reprodução/Redes Sociais
Clara Aguiar do BBB 14 por Reprodução/Redes Sociais
Desde que entrou na plataforma, ela já arrecadou cerca de R$ 750 mil. Atualmente, sua assinatura custa R$ 15,92 por Reprodução/Redes Sociais
Hadson "HadBalla", do BBB 20 por Reprodução/Redes Sociais
Logo na primeira semana na plataforma, ele faturou R$ 100 mil, cobrando R$ 99,90 pela assinatura por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk (BBB21) por Reprodução/Redes Sociais
O valor inicial cobrado por mês para acesso ao seu conteúdo é de R$ 25,00 por Reprodução/Redes Sociais
Lucas Gallina (BBB20) por Reprodução/Redes Sociais
Cancelado no BBB, Lucas Gallina fatura R$ 600 mil por mês com fotos dos pés e R$ 129 pela assinatura mensal  por Reprodução/Redes Sociais
Francine Piaia (BBB9) por Reprodução/Redes Sociais
Ela cobra R$ 55 pela assinatura mensal e revelou ter recebido uma proposta indecente de R$ 100 mil em 2022 por um conteúdo específico por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Juninho do BBB 24 por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BBB faz série de postagens misteriosas e fãs especulam participantes confirmados; VEJA as pistas

BBB 26: veja quando saem os nomes dos Veteranos, Camarotes e Pipoca

Confirmado no BBB 26? Veterano se pronuncia sobre volta ao reality show: 'As pessoas não acreditam'

Karol Conká revela única condição para voltar ao BBB após cancelamento

Ex-BBB Arthur Picoli gasta mais de R$ 1 milhão para construir 'praia' particular e cachoeira em seu sítio luxuoso

Entre os nomes mais antigos, Clara Aguiar, do BBB14, segue como uma das mais bem-sucedidas. Desde que entrou na plataforma, ela já arrecadou cerca de R$ 750 mil. Atualmente, sua assinatura custa R$ 15,92, uma das mais acessíveis entre os ex-BBBs.

Já Lumena Aleluia, do BBB21, também viu o faturamento disparar ao apostar no conteúdo adulto. Em 2022, ela superou R$ 100 mil em ganhos e agora planeja retomar as postagens, com mensalidade de R$ 50.

Outro caso emblemático é o de Hadson "HadBala", do BBB20. Logo na primeira semana na plataforma, ele faturou R$ 100 mil, cobrando R$ 99,90 pela assinatura.

Apesar do material sensual e explícito, a Privacy também abriga criadores de outros nichos, como humor, lifestyle e bastidores da vida pessoal. Ainda assim, é o conteúdo adulto que segue como o mais rentável entre os ex-BBBs.

O que fica claro é que, mesmo sem o prêmio final do programa, muitos ex-BBBs encontraram fora da casa uma forma eficaz de transformar visibilidade em dinheiro e, em alguns casos, faturar bem mais do que o valor que sonhavam conquistar dentro do reality.

Leia mais

Imagem - 'Coração Acelerado': tudo o que você precisa saber sobre a nova novela das 7

'Coração Acelerado': tudo o que você precisa saber sobre a nova novela das 7

Imagem - Karol Conká revela única condição para voltar ao BBB após cancelamento

Karol Conká revela única condição para voltar ao BBB após cancelamento

Imagem - Stranger Things vai ter um final secreto? Teoria levanta suspeitas sobre novo episódio escondido

Stranger Things vai ter um final secreto? Teoria levanta suspeitas sobre novo episódio escondido

Tags:

Bbb Reality Show Reality Conteúdo Adulto big Brother Brasil Ex-bbbs

Mais recentes

Imagem - Quer morar lá? Conheça a cidade no Brasil que não cobra conta de água dos moradores

Quer morar lá? Conheça a cidade no Brasil que não cobra conta de água dos moradores
Imagem - Namorada de Edmundo surpreende com declaração polêmica: 'Safra boa, não usa pronome neutro'

Namorada de Edmundo surpreende com declaração polêmica: 'Safra boa, não usa pronome neutro'
Imagem - O Tarot traz um recado importante para cada um dos 12 signos hoje (8 de janeiro) e orienta decisões e encerramentos

O Tarot traz um recado importante para cada um dos 12 signos hoje (8 de janeiro) e orienta decisões e encerramentos

MAIS LIDAS

Imagem - Sem aviso, moradores do Campo Grande têm medo de perder casas para o metrô
01

Sem aviso, moradores do Campo Grande têm medo de perder casas para o metrô

Imagem - Resultado da Lotofácil 3581, desta quarta-feira (7)
02

Resultado da Lotofácil 3581, desta quarta-feira (7)

Imagem - O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem
03

O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
04

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais