BBB faz série de postagens misteriosas e fãs especulam participantes confirmados; VEJA as pistas

Perfil do reality show no Instagram anunciou 'venda' de móveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:06

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Uma publicação misteriosa feita pelo Big Brother Brasil no Instagram deixou os seguidores curiosos. O perfil do reality show compartilhou que está vendendo uma série de 'desapegos' de móveis e objetos de decoração. Os fãs logo cogitaram que os itens seriam pistas dos participantes da próxima edição, que estreará na próxima segunda-feira (12). Entre os supostos 'confirmados', estaria a atriz Cleo Pires.

"Boa noite, pessoal. Estou desapegando de alguns móveis por um preço super acessível! Tudo muito novo, comprado há pouco tempo, aproveitem! Quem tiver interesse, chama aqui no privado, beijos", diz a mensagem.

'Desapegos' feito pelo perfil do BBB

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 por Fábio Rocha/TV Globo
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução

Entre os itens, está um conjunto de bule e xícaras com estética sofisticada. Bastou isso para o nome de Cleo Pires voltar a circular com força como participante do BBB 26. Segundo a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, a atriz está entre os nomes mais comentados para integrar o grupo Camarote, composto por famosos.

Essa possibilidade, inclusive, já vinha sendo comentada internamente, de forma discreta, e voltou à tona por causa de um sumiço da artista das redes sociais. Ela tem aparecido pouco, está fora de projetos em exibição e longe dos holofotes.

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução

Ainda de acordo com Carla Bittencourt, quando questionada sobre o tema, Gloria Pires tem respondido, em tom tranquilo, que a filha está "no meio do mato", passando um período mais isolada e conectada à natureza.

Outros objetos publicados pelo perfil do BBB incluem uma estátua de leão, uma planta decorativa, fruteiras e um conjunto com dois puffs.

Os nomes dos famosos (Camarote) e dos ex-participantes que retornam ao jogo (Veteranos) só serão divulgados na próxima segunda-feira (12), data oficial de estreia do programa. Já o grupo Pipoca, formado por anônimos, começa a ser definido nesta sexta-feira (9). Ao longo do dia, o público conhecerá 20 candidatos, que serão distribuídos em Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)

Christiane Torloni por Reprodução

Os candidatos ficarão confinados nas estruturas transparentes até domingo (11). Durante esse período, o público poderá votar no gshow para escolher quem entra oficialmente no BBB 26. De cada Casa de Vidro, um homem e uma mulher conquistarão uma vaga no reality.

Tags:

Bbb bbb 26 Cleo Pires Tadeu Schmidt

