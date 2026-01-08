Acesse sua conta
Zé Felipe diz que vai parar de beber, e motivo surpreende: 'Hora de evoluir'

Cantor afirmou que decidiu cortar o álcool em 2026 e focar na saúde

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:38

Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe surpreendeu os seguidores ao anunciar que uma decisão drástica para o início de 2026: irá parar de beber. O cantor contou nas redes sociais que decidiu ficar um tempo indeterminado sem consumir bebidas alcoólicas. O artista explicou que a escolha faz parte de uma mudança de hábitos, com foco na saúde.

Em uma foto em que aparece sorridente, o ex-marido de Virginia Fonseca foi direto ao ponto sobre os planos para esse ano. Ele, inclusive, é conhecido por aparecer com frequência consumindo álcool em eventos e também em momentos em família. Seu pai, o cantor Leonardo, inclusive é sócio de uma marca de cachaça.

"[Vou] ficar um tempo sem álcool, é muito treino", afirmou o artista. "O ano mais abençoado começou!".

Nas redes sociais, vários seguidores elogiaram a mudança de hábitos de Zé Felipe. "Melhor decisão. Você vai só ganhar saúde e economia no bolso", disse uma pessoa. "Faça isso e não volte atrás", afirmou outra. "Glória a Deus Senhor e pare mesmo. Você não precisa beber. Deus te abençoe muito", comentou mais uma. "A academia te espera, é a hora de evoluir", falou uma quarta. "Depois que duas mulheres não conseguiram aguentar a bebedeira dele, ele decidiu parar! Está certo", opinou um seguidor.

A decisão de Zé Felipe coincide com o movimento internacional conhecido como "Janeiro Seco" ou "Dry January", campanha que incentiva as pessoas a ficarem sem consumir bebidas alcoólicas durante todo o mês de janeiro. A proposta é promover uma pausa consciente para refletir sobre hábitos, saúde física e bem-estar após os excessos do fim de ano.

