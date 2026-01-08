IMÓVEIS

Como é a mansão de luxo de Renato Aragão avaliada em R$ 16 milhões?

Localizada no Rio, residência une exclusividade e áreas de lazer amplas

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:00

Débito tributário de R$ 548 mil acompanha a tentativa de venda do imóvel. Crédito: Reprodução: Youtube

Uma das propriedades mais icônicas do Recreio dos Bandeirantes busca agora um novo proprietário disposto a investir alto. O comediante Renato Aragão pede R$ 16 milhões por sua mansão, mas uma dívida atrasada virou notícia nacional. O valor pendente de impostos já ultrapassou a marca de R$ 548 mil recentemente.

Área externa e exclusividade

O terreno de 400 mil metros abriga um verdadeiro complexo de lazer para a família. A estrutura externa oferece campo de futebol, quadra de tênis e amplas áreas de convivência cercadas por verde.

Mansão de Renato Aragão no Rio de Janeiro 1 de 7

Além do heliponto privativo, uma guarita própria reforça a segurança e controla o acesso ao imóvel. Esses diferenciais tornam a residência uma das mais exclusivas do mercado de luxo carioca no momento.

Andamento das ofertas recentes

As tentativas de comercialização começaram há meses, mas as negociações ainda não resultaram em um acordo finalizado. Especialistas apontam que a dívida acumulada pode ser um ponto de atenção para os potenciais compradores.