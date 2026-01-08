Como é a mansão de luxo de Renato Aragão avaliada em R$ 16 milhões?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:00
Uma das propriedades mais icônicas do Recreio dos Bandeirantes busca agora um novo proprietário disposto a investir alto. O comediante Renato Aragão pede R$ 16 milhões por sua mansão, mas uma dívida atrasada virou notícia nacional. O valor pendente de impostos já ultrapassou a marca de R$ 548 mil recentemente.
O terreno de 400 mil metros abriga um verdadeiro complexo de lazer para a família. A estrutura externa oferece campo de futebol, quadra de tênis e amplas áreas de convivência cercadas por verde.
Mansão de Renato Aragão no Rio de Janeiro
Além do heliponto privativo, uma guarita própria reforça a segurança e controla o acesso ao imóvel. Esses diferenciais tornam a residência uma das mais exclusivas do mercado de luxo carioca no momento.
As tentativas de comercialização começaram há meses, mas as negociações ainda não resultaram em um acordo finalizado. Especialistas apontam que a dívida acumulada pode ser um ponto de atenção para os potenciais compradores.
Assim sendo, a família do intérprete de Didi Mocó tenta resolver as questões fiscais com a prefeitura carioca. A expectativa é que a conclusão das dívidas facilite o processo de venda e atraia interessados.