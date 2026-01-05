Acesse sua conta
Renato Aragão, o Didi, coloca mansão no Rio à venda após dívida de IPTU de R$ 548 mil; veja fotos

Valor foi elevado em mais R$ 2 milhões após acúmulo de dívidas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21:50

Renato Aragão colocou mansão
Renato Aragão colocou mansão Crédito: Reprodução | (Muller Imóveis/Instagram)

O ator Renato Aragão, conhecido como Didi de “Os Trapalhões”, está com um casarão no Pontal Oceânico, no Recreio dos Bandeirantes (RJ), listado em site de vendas por R$ 18 milhões. No entanto, a residência tem uma dívida de IPTU de R$ 548 mil, de acordo com Ancelmo Gois, jornalista de O Globo. O débito com o município é referente a parcelas do imposto atrasadas entre os anos de 2021 e 2023.

A família do humorista estaria tentando vender a casa desde 2023. A mansão está na lista de opções de uma imobiliária. O valor do IPTU da residência é de R$ 40 mil anuais.

Até o sábado (3), o imóvel estava anunciado por R$ 16 milhões, no entanto, de acordo com o colunista, a partir desta segunda-feira (4), o imóvel aumentou R$ 2 milhões, após consequente aumento da dívida.

De acordo com o anúncio, são 3 mil metros quadrados de área construída e 476 mil de terreno. O imóvel tem guarita para controle de acesso, heliponto, sala de estar com mais de 100 metros quadrados, sala de costura, chapelaria, dois escritórios, biblioteca, sala de jantar e três lavabos.

Há ainda bar, adega, copa, cozinha planejada, churrasqueira e piscina na parte externa, salão de jogos e jardins com paisagismo. No segundo piso ficam cinco suítes, sendo que a master tem banheira de hidromassagem. A garagem comporta 20 carros.

Segundo Lilian Aragão, esposa do eterno Didi Mocó, o motivo da venda é que a propriedade se tornou muito grande para quatro pessoas. Além do casal, vivem na mansão a filha Lívian e a neta, Julia --filha de Juliana Aragão, que no fim do ano passado, processou o pai por um suposto calote.

Desde o último dia 23 de dezembro, o Município do Rio de Janeiro também passou a cobrar a quantia de R$ 548.283,69 de Renato Aragão. O valor se deve a uma execução fiscal pela dívida de IPTU da mansão no Recreio dos Bandeirantes.

Mansão de Renato Aragão

Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis

Tags:

Mansão Juliana Aragão E Renato Aragão

