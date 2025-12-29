Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:39
A mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão hospedados para o fim de ano em Alagoas passou a ser cercada por tapumes após a repercussão do destino escolhido pelo casal. O imóvel fica na Rota dos Milagres, em São Miguel dos Milagres, região conhecida pelo alto padrão e pela discrição.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a residência completamente isolada por estruturas de madeira, com acesso restrito e pouca visibilidade da área interna. A medida teria sido adotada para preservar a privacidade dos hóspedes diante da atenção crescente em torno da estadia.
Mansão de Shawn Mendes e Bruna Marquezine
Além disso, vídeos divulgados pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, flagraram Shawn Mendes correndo sozinho na Praia do Marceneiro, em Passo de Camaragibe, bem próximo à casa alugada. O cantor aparece aproveitando o cenário paradisíaco da região, mantendo um perfil discreto durante os dias de descanso.
Este é o mesmo destino onde Bruna passou a virada de 2024 para 2025 ao lado de João Guilherme. A Rota Ecológica dos Milagres é marcada por hospedagens de luxo, com imóveis totalmente privativos, integração com a natureza e estrutura pensada para conforto e reserva.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes
A estadia de sete dias no local pode chegar a cerca de R$ 180 mil, valor comum para propriedades desse porte, frequentemente procuradas por celebridades no período de festas. Bruna e Shawn também teriam se encontrado com Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, que estão hospedados na mesma residência.
Desde que Shawn Mendes voltou ao Brasil, os dois já foram vistos juntos em jantares, shows e eventos, o que intensificou os comentários nas redes sociais. A escolha de um local afastado e protegido voltou a alimentar os rumores de um possível romance entre a atriz e o cantor.