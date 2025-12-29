Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mansão de luxo de R$ 25 mil por dia é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Alagoas

Após repercussão, imóvel na Rota dos Milagres ganhou reforço de privacidade com tapumes em volta da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:39

Mansão de luxo com diária de R$ 25 mil é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Réveillon.
Mansão de luxo é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Réveillon Crédito: Reprodução/instagram

A mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão hospedados para o fim de ano em Alagoas passou a ser cercada por tapumes após a repercussão do destino escolhido pelo casal. O imóvel fica na Rota dos Milagres, em São Miguel dos Milagres, região conhecida pelo alto padrão e pela discrição.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a residência completamente isolada por estruturas de madeira, com acesso restrito e pouca visibilidade da área interna. A medida teria sido adotada para preservar a privacidade dos hóspedes diante da atenção crescente em torno da estadia.

Mansão de Shawn Mendes e Bruna Marquezine

Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução
1 de 9
Mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon por Reprodução

Além disso, vídeos divulgados pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, flagraram Shawn Mendes correndo sozinho na Praia do Marceneiro, em Passo de Camaragibe, bem próximo à casa alugada. O cantor aparece aproveitando o cenário paradisíaco da região, mantendo um perfil discreto durante os dias de descanso.

Este é o mesmo destino onde Bruna passou a virada de 2024 para 2025 ao lado de João Guilherme. A Rota Ecológica dos Milagres é marcada por hospedagens de luxo, com imóveis totalmente privativos, integração com a natureza e estrutura pensada para conforto e reserva.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Shawn Mendes e Bruna Marquezine por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em praia do Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Brazil News
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução / Redes Sociais
1 de 8
Shawn Mendes e Bruna Marquezine por Reprodução/Redes Sociais

A estadia de sete dias no local pode chegar a cerca de R$ 180 mil, valor comum para propriedades desse porte, frequentemente procuradas por celebridades no período de festas. Bruna e Shawn também teriam se encontrado com Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, que estão hospedados na mesma residência.

Leia mais

Como é morar no Morada dos Cardeais e dividir endereço com Ivete Sangalo

Como é a casa cheia de axé, arte e memória de Daniela Mercury e Malu Verçosa em Salvador

Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Como é a casa histórica de Regina Casé no coração do Santo Antônio Além do Carmo

Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Desde que Shawn Mendes voltou ao Brasil, os dois já foram vistos juntos em jantares, shows e eventos, o que intensificou os comentários nas redes sociais. A escolha de um local afastado e protegido voltou a alimentar os rumores de um possível romance entre a atriz e o cantor.

Leia mais

Imagem - ADOR rompe com Danielle, confirma saída do NewJeans e prepara ofensiva na Justiça

ADOR rompe com Danielle, confirma saída do NewJeans e prepara ofensiva na Justiça

Imagem - Reserva cancelada em cima da hora faz Marina Ruy Barbosa expor falha de plataforma de viagens

Reserva cancelada em cima da hora faz Marina Ruy Barbosa expor falha de plataforma de viagens

Imagem - Carta A Torre provoca viradas e revelações para os signos nesta segunda (29 de dezembro)

Carta A Torre provoca viradas e revelações para os signos nesta segunda (29 de dezembro)

Tags:

Bruna Marquezine Réveillon Shawn Mendes

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)