Mansão de luxo de R$ 25 mil por dia é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Alagoas

Após repercussão, imóvel na Rota dos Milagres ganhou reforço de privacidade com tapumes em volta da casa

Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:39

Mansão de luxo é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Réveillon Crédito: Reprodução/instagram

A mansão onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão hospedados para o fim de ano em Alagoas passou a ser cercada por tapumes após a repercussão do destino escolhido pelo casal. O imóvel fica na Rota dos Milagres, em São Miguel dos Milagres, região conhecida pelo alto padrão e pela discrição.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a residência completamente isolada por estruturas de madeira, com acesso restrito e pouca visibilidade da área interna. A medida teria sido adotada para preservar a privacidade dos hóspedes diante da atenção crescente em torno da estadia.

Além disso, vídeos divulgados pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, flagraram Shawn Mendes correndo sozinho na Praia do Marceneiro, em Passo de Camaragibe, bem próximo à casa alugada. O cantor aparece aproveitando o cenário paradisíaco da região, mantendo um perfil discreto durante os dias de descanso.

Este é o mesmo destino onde Bruna passou a virada de 2024 para 2025 ao lado de João Guilherme. A Rota Ecológica dos Milagres é marcada por hospedagens de luxo, com imóveis totalmente privativos, integração com a natureza e estrutura pensada para conforto e reserva.

A estadia de sete dias no local pode chegar a cerca de R$ 180 mil, valor comum para propriedades desse porte, frequentemente procuradas por celebridades no período de festas. Bruna e Shawn também teriam se encontrado com Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, que estão hospedados na mesma residência.