Carta A Torre provoca viradas e revelações para os signos nesta segunda (29 de dezembro)

Tarot indica mudanças inesperadas, quedas de estruturas frágeis e libertações necessárias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Torre rege a energia desta segunda-feira e traz um cenário de rupturas e revelações. O tarot mostra que situações construídas sobre bases instáveis tendem a ruir, abrindo espaço para transformações inevitáveis. O impacto inicial pode causar desconforto, mas o objetivo é limpar o caminho para algo mais verdadeiro.

O dia pede flexibilidade e menos resistência ao inesperado. A leitura indica que insistir em manter o que já não se sustenta só prolonga o desgaste. Quando a mudança acontece, ela liberta e reposiciona, mesmo que isso só fique claro depois.

Entre os signos, a energia se manifesta de forma direta. Áries encara mudanças de frente. Touro é forçado a sair da zona de conforto. Gêmeos recebe notícias inesperadas. Câncer lida com impactos emocionais. Leão vê estruturas antigas perderem força. Virgem reorganiza planos rapidamente. Libra enfrenta verdades que estavam sendo adiadas. Escorpião vive um processo de libertação. Sagitário muda rotas sem olhar para trás. Capricórnio revê bases e estratégias. Aquário quebra padrões antigos. Peixes se adapta às novas circunstâncias com sensibilidade.

Signos Tarot Astrologia

