Carta A Torre provoca viradas e revelações para os signos nesta segunda (29 de dezembro)

Tarot indica mudanças inesperadas, quedas de estruturas frágeis e libertações necessárias

Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Torre rege a energia desta segunda-feira e traz um cenário de rupturas e revelações. O tarot mostra que situações construídas sobre bases instáveis tendem a ruir, abrindo espaço para transformações inevitáveis. O impacto inicial pode causar desconforto, mas o objetivo é limpar o caminho para algo mais verdadeiro.

O dia pede flexibilidade e menos resistência ao inesperado. A leitura indica que insistir em manter o que já não se sustenta só prolonga o desgaste. Quando a mudança acontece, ela liberta e reposiciona, mesmo que isso só fique claro depois.

