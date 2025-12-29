Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:30
A mansão de Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, voltou a viralizar nas redes sociais após a circulação de imagens aéreas que revelam a grandiosidade do imóvel. Localizada em um condomínio de alto padrão, a propriedade se destaca por reunir estruturas pouco comuns até mesmo entre mansões de luxo.
O grande diferencial do espaço é um kartódromo particular, usado pelo jogador e amigos próximos em momentos de lazer. Além da pista de kart, o complexo conta com quadra de futebol de areia, quadra de tênis e múltiplas piscinas espalhadas pelo terreno, criando uma verdadeira área de entretenimento privativa.
Mansão de Neymar em Mangaratiba
As imagens divulgadas mostram a mansão cercada por natureza, com áreas amplas e integração entre lazer e paisagem. Para facilitar o acesso, a propriedade ainda dispõe de um heliponto exclusivo, permitindo que Neymar e seus convidados cheguem ao local de helicóptero, sem precisar enfrentar longos trajetos de carro.
Recentemente, o imóvel também esteve no centro de uma polêmica ambiental. Uma obra para a construção de um lago artificial de cerca de mil metros quadrados foi interditada após denúncia. Em comunicado, a prefeitura informou que identificou irregularidades como desvio de curso d’água, captação sem autorização, terraplanagem e movimentação de rochas sem licenciamento ambiental.
Mesmo envolvida em controvérsias, a mansão segue despertando curiosidade do público e se mantém como um dos imóveis mais comentados entre as casas de famosos, tanto pelo nível de luxo quanto pela infraestrutura voltada ao lazer extremo.