Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Propriedade do jogador reúne quadras esportivas, piscinas e heliponto em condomínio de luxo no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:30

Vista aérea revela kartódromo e megaestrutura na mansão de Neymar
Vista aérea revela kartódromo e megaestrutura na mansão de Neymar Crédito: Reprodução

A mansão de Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, voltou a viralizar nas redes sociais após a circulação de imagens aéreas que revelam a grandiosidade do imóvel. Localizada em um condomínio de alto padrão, a propriedade se destaca por reunir estruturas pouco comuns até mesmo entre mansões de luxo.

O grande diferencial do espaço é um kartódromo particular, usado pelo jogador e amigos próximos em momentos de lazer. Além da pista de kart, o complexo conta com quadra de futebol de areia, quadra de tênis e múltiplas piscinas espalhadas pelo terreno, criando uma verdadeira área de entretenimento privativa.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
1 de 15
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução

As imagens divulgadas mostram a mansão cercada por natureza, com áreas amplas e integração entre lazer e paisagem. Para facilitar o acesso, a propriedade ainda dispõe de um heliponto exclusivo, permitindo que Neymar e seus convidados cheguem ao local de helicóptero, sem precisar enfrentar longos trajetos de carro.

Recentemente, o imóvel também esteve no centro de uma polêmica ambiental. Uma obra para a construção de um lago artificial de cerca de mil metros quadrados foi interditada após denúncia. Em comunicado, a prefeitura informou que identificou irregularidades como desvio de curso d’água, captação sem autorização, terraplanagem e movimentação de rochas sem licenciamento ambiental.

Mesmo envolvida em controvérsias, a mansão segue despertando curiosidade do público e se mantém como um dos imóveis mais comentados entre as casas de famosos, tanto pelo nível de luxo quanto pela infraestrutura voltada ao lazer extremo.

