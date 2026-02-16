ASTROLOGIA

O Eclipse Solar dessa semana será um divisor de águas para 7 signos e promete mudanças que ecoam pelos próximos meses

O primeiro eclipse solar do ano acontece em Aquário e ativa temas de identidade, relacionamentos, propósito e decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:00

Crédito: Imagem gerada por IA

O Eclipse Solar em Aquário, no dia 17 de fevereiro de 2026, inaugura oficialmente uma fase de viradas profundas. Eclipses não são sutis. Eles revelam, aceleram e encerram situações que já estavam se desenhando nos bastidores. Como Aquário fala sobre futuro, liberdade, verdade e consciência coletiva, as mudanças iniciadas agora tendem a impactar os próximos 18 meses. Para sete signos, essa energia será especialmente intensa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Aquário: O eclipse acontece no seu signo, e isso coloca você no centro das transformações. Pode surgir a sensação de estar sendo observado ou avaliado, como se tudo estivesse sob análise. A verdade é que este é um momento de reinvenção pessoal. Algo na sua identidade, imagem ou direção de vida começa a mudar de forma irreversível. Desconfortável? Talvez. Necessário? Com certeza.

Dica cósmica: Use a autoconsciência como ferramenta, não como crítica.

Leão: O foco recai diretamente sobre seus relacionamentos. Parcerias amorosas ou profissionais passam por um teste de autenticidade. Revelações podem surgir, exigindo conversas maduras e honestas. Se algo estiver desalinhado, ficará evidente agora. Mas o que for verdadeiro também se fortalece.

Dica cósmica: Clareza é melhor do que ilusão confortável.

Escorpião: Questões familiares e padrões emocionais antigos entram em evidência. Pode ser um período de maior consciência sobre dinâmicas herdadas ou comportamentos repetitivos. O eclipse traz a chance de quebrar ciclos que vêm se arrastando há anos. A transformação começa dentro de casa e dentro de você.

Dica cósmica: Reconhecer o padrão é o primeiro passo para mudá-lo.

Câncer: Relações que começaram de forma casual podem exigir definição. O eclipse ilumina motivações, expectativas e até inseguranças que estavam escondidas. Também pode provocar reflexões sobre o quanto você realmente deseja determinados papéis ou compromissos na sua vida.

Dica cósmica: Não ignore o que seu instinto já percebeu.

Sagitário: Este pode ser um momento de cura e expansão mental. O eclipse ajuda você a perceber quais métodos, estudos ou até ambientes já não combinam com seu crescimento. Uma nova forma de aprender ou enxergar o mundo começa a surgir. Ajustes na maneira de pensar trazem libertação.

Dica cósmica: Mudar a perspectiva muda o caminho.

Virgem: A área de rotina, trabalho e saúde ganha destaque. Se você vinha ignorando sinais do corpo ou insatisfações profissionais, eles se tornam impossíveis de negar. Decisões práticas precisam ser tomadas. Este é um chamado para reorganizar hábitos e alinhar sua vida diária com o que realmente faz sentido.

Dica cósmica: Disciplina agora evita crises depois.

Peixes: O eclipse ativa seu mundo interno. Emoções reprimidas, medos e padrões inconscientes podem vir à tona. É um momento de forte percepção psicológica, quase como se você enxergasse o que estava escondido dentro de si. Embora intenso, é libertador. Ao encarar suas sombras, você recupera poder.

Dica cósmica: Autoconhecimento não enfraquece, fortalece.