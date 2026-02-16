Acesse sua conta
O Eclipse Solar dessa semana será um divisor de águas para 7 signos e promete mudanças que ecoam pelos próximos meses

O primeiro eclipse solar do ano acontece em Aquário e ativa temas de identidade, relacionamentos, propósito e decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

O Eclipse Solar em Aquário, no dia 17 de fevereiro de 2026, inaugura oficialmente uma fase de viradas profundas. Eclipses não são sutis. Eles revelam, aceleram e encerram situações que já estavam se desenhando nos bastidores. Como Aquário fala sobre futuro, liberdade, verdade e consciência coletiva, as mudanças iniciadas agora tendem a impactar os próximos 18 meses. Para sete signos, essa energia será especialmente intensa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Aquário: O eclipse acontece no seu signo, e isso coloca você no centro das transformações. Pode surgir a sensação de estar sendo observado ou avaliado, como se tudo estivesse sob análise. A verdade é que este é um momento de reinvenção pessoal. Algo na sua identidade, imagem ou direção de vida começa a mudar de forma irreversível. Desconfortável? Talvez. Necessário? Com certeza.

Dica cósmica: Use a autoconsciência como ferramenta, não como crítica.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Leão: O foco recai diretamente sobre seus relacionamentos. Parcerias amorosas ou profissionais passam por um teste de autenticidade. Revelações podem surgir, exigindo conversas maduras e honestas. Se algo estiver desalinhado, ficará evidente agora. Mas o que for verdadeiro também se fortalece.

Dica cósmica: Clareza é melhor do que ilusão confortável.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Escorpião: Questões familiares e padrões emocionais antigos entram em evidência. Pode ser um período de maior consciência sobre dinâmicas herdadas ou comportamentos repetitivos. O eclipse traz a chance de quebrar ciclos que vêm se arrastando há anos. A transformação começa dentro de casa e dentro de você.

Dica cósmica: Reconhecer o padrão é o primeiro passo para mudá-lo.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Câncer: Relações que começaram de forma casual podem exigir definição. O eclipse ilumina motivações, expectativas e até inseguranças que estavam escondidas. Também pode provocar reflexões sobre o quanto você realmente deseja determinados papéis ou compromissos na sua vida.

Dica cósmica: Não ignore o que seu instinto já percebeu.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Sagitário: Este pode ser um momento de cura e expansão mental. O eclipse ajuda você a perceber quais métodos, estudos ou até ambientes já não combinam com seu crescimento. Uma nova forma de aprender ou enxergar o mundo começa a surgir. Ajustes na maneira de pensar trazem libertação.

Dica cósmica: Mudar a perspectiva muda o caminho.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Virgem: A área de rotina, trabalho e saúde ganha destaque. Se você vinha ignorando sinais do corpo ou insatisfações profissionais, eles se tornam impossíveis de negar. Decisões práticas precisam ser tomadas. Este é um chamado para reorganizar hábitos e alinhar sua vida diária com o que realmente faz sentido.

Dica cósmica: Disciplina agora evita crises depois.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Peixes: O eclipse ativa seu mundo interno. Emoções reprimidas, medos e padrões inconscientes podem vir à tona. É um momento de forte percepção psicológica, quase como se você enxergasse o que estava escondido dentro de si. Embora intenso, é libertador. Ao encarar suas sombras, você recupera poder.

Dica cósmica: Autoconhecimento não enfraquece, fortalece.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Signo Câncer Eclipse Leão Virgem Escorpião Sagitário Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

