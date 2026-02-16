Começa hoje (16 de fevereiro) fase de recomeços e decisões que vão mudar tudo para Aquário e Peixes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 00:00
A energia desta segunda-feira (16) chega com um chamado claro à renovação. O Anjo da Guarda direciona a mensagem especialmente para Aquário e Peixes, que podem sentir o dia mais intenso e cheio de percepções importantes. O momento favorece reorganização de pensamentos e ajustes de rota.
Aquário
O dia traz necessidade de olhar para dentro antes de agir. Ideias não vão faltar, mas será essencial escolher com cuidado onde investir sua energia. Uma mudança de postura pode abrir portas que estavam fechadas. Confie na sua originalidade, mas evite decisões precipitadas. Há proteção espiritual em movimentos feitos com consciência.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes
A sensibilidade estará ainda mais forte, o que pode ampliar tanto a intuição quanto as emoções. Evite absorver problemas que não são seus. O momento pede fortalecimento interior e mais limites nas relações. Uma conversa sincera pode trazer alívio e clareza. Você está sendo guiado para ambientes e pessoas que respeitam sua essência.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Alguns ciclos se encerram para que outros mais alinhados com sua verdade possam começar. Confie na proteção espiritual e siga com serenidade.