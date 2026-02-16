Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Começa hoje (16 de fevereiro) fase de recomeços e decisões que vão mudar tudo para Aquário e Peixes

Recado espiritual do dia aponta mudanças internas e fortalecimento emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 00:00

Aquário de Peixes
Aquário de Peixes Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta segunda-feira (16) chega com um chamado claro à renovação. O Anjo da Guarda direciona a mensagem especialmente para Aquário e Peixes, que podem sentir o dia mais intenso e cheio de percepções importantes. O momento favorece reorganização de pensamentos e ajustes de rota.

Leia mais

Imagem - FOTOS: Lula se emociona ao chegar na Sapucaí para acompanhar homenagem da Acadêmicos de Niterói

FOTOS: Lula se emociona ao chegar na Sapucaí para acompanhar homenagem da Acadêmicos de Niterói

Imagem - Baile do Copa: Maya Massafera posa super sensual com vestido transparente que deixa calcinha à mostra

Baile do Copa: Maya Massafera posa super sensual com vestido transparente que deixa calcinha à mostra

Imagem - VÍDEO: Ivete Sangalo se derrete por Marcelinho e enche filho de beijos e abraços em cima do trio

VÍDEO: Ivete Sangalo se derrete por Marcelinho e enche filho de beijos e abraços em cima do trio

Aquário

O dia traz necessidade de olhar para dentro antes de agir. Ideias não vão faltar, mas será essencial escolher com cuidado onde investir sua energia. Uma mudança de postura pode abrir portas que estavam fechadas. Confie na sua originalidade, mas evite decisões precipitadas. Há proteção espiritual em movimentos feitos com consciência.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

A sensibilidade estará ainda mais forte, o que pode ampliar tanto a intuição quanto as emoções. Evite absorver problemas que não são seus. O momento pede fortalecimento interior e mais limites nas relações. Uma conversa sincera pode trazer alívio e clareza. Você está sendo guiado para ambientes e pessoas que respeitam sua essência.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Alguns ciclos se encerram para que outros mais alinhados com sua verdade possam começar. Confie na proteção espiritual e siga com serenidade.

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. envia mensagem romântica para Virginia às vésperas de desfile na Sapucaí

Vini Jr. envia mensagem romântica para Virginia às vésperas de desfile na Sapucaí
Imagem - O Universo definiu: o dia mais sortudo da semana marca decisões que mudam o rumo da sua vida entre 16 e 22 de fevereiro

O Universo definiu: o dia mais sortudo da semana marca decisões que mudam o rumo da sua vida entre 16 e 22 de fevereiro
Imagem - Perita descobre traição do marido no ChatGPT: 'Ele sabia esconder as provas'

Perita descobre traição do marido no ChatGPT: 'Ele sabia esconder as provas'

MAIS LIDAS

Imagem - Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'
01

Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
02

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar
03

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza
04

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza