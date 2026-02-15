Vini Jr. envia mensagem romântica para Virginia às vésperas de desfile na Sapucaí

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:06
Às vésperas de fazer sua aguardada estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na terça-feira (17), no Carnaval do Rio, Virginia Fonseca vive dias intensos de preparação e expectativa. Mesmo com o foco total na Sapucaí, a influenciadora foi pega de surpresa com uma declaração apaixonada exibida em rede nacional.
A mensagem foi enviada por Vinícius Júnior e exibida neste domingo (15) no Domingão com Huck, da TV Globo. À distância, já que está na Espanha defendendo o Real Madrid, o atacante fez questão de demonstrar apoio à namorada neste momento marcante.
Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia
“Meu amor, passando para dizer que estou muito feliz e orgulhoso de toda a evolução e de poder acompanhar de perto cada passo. Queria muito estar aí, mas, infelizmente, não posso. Mas vou estar daqui, torcendo muito. Que você possa aproveitar muito, fazendo o seu melhor. Te amo!”, declarou o jogador.
No palco, Virginia retribuiu o carinho e afirmou que, apesar da ausência física do namorado no desfile, o reencontro já está nos planos. "Te amo, amor! Queria muito você aqui, comigo. Só que, infelizmente, não dá. Mas, se Deus quiser, em março estamos juntos. Passando o carnaval, vou para lá", disse a influenciadora.