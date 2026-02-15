Cor e número da sorte de hoje (15 de fevereiro): estabilidade, ajustes práticos e decisões conscientes marcam o domingo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:40
O dia de hoje, 15 de fevereiro, pede equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar. Questões financeiras e profissionais exigem atenção estratégica, enquanto o ambiente familiar oferece apoio emocional. Pequenos ajustes na rotina, na casa e nos planos ajudam a trazer mais clareza. As cores e números da sorte fortalecem confiança, foco e harmonia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Energia estável favorece decisões mais calculadas. No lar, gestos gentis criam um clima acolhedor.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 9
Touro: A união familiar traz segurança emocional. Organização financeira ajuda a manter tudo sob controle.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 7
Gêmeos: Disciplina nas finanças aumenta a confiança. Momentos leves com quem você gosta renovam o ânimo.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 5
Câncer: Cuidar das emoções evita sobrecarga. Apoio da família fortalece sua estabilidade.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 8
Leão: Sensação de pertencimento traz equilíbrio. Autonomia financeira impulsiona decisões mais seguras.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 6
Virgem: Responsabilidades compartilhadas fortalecem laços. Crescimento profissional acontece com constância.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 4
Libra: Escolhas práticas favorecem ganhos. Momentos de tranquilidade restauram a paz interior.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 22
Escorpião: Atenção aos gastos evita preocupações futuras. Flexibilidade em planos traz mais leveza ao dia.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Sagitário: Organização e planejamento fazem diferença. Diplomacia ajuda a manter harmonia em casa.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 1
Capricórnio: Controle financeiro garante tranquilidade. Clima familiar acolhedor fortalece vínculos.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 9
Aquário: Consistência traz reconhecimento. Pequenas explorações renovam sua inspiração.
Cor da sorte: Rosa bebê
Número da sorte: 11
Peixes: Atenção aos detalhes evita contratempos. Momentos em grupo elevam o astral.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 2