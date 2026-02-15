ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (15 de fevereiro): estabilidade, ajustes práticos e decisões conscientes marcam o domingo

O momento favorece organização, equilíbrio emocional e atenção às finanças, sem deixar de lado o apoio familiar e o bem-estar pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:40

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 15 de fevereiro, pede equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar. Questões financeiras e profissionais exigem atenção estratégica, enquanto o ambiente familiar oferece apoio emocional. Pequenos ajustes na rotina, na casa e nos planos ajudam a trazer mais clareza. As cores e números da sorte fortalecem confiança, foco e harmonia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Energia estável favorece decisões mais calculadas. No lar, gestos gentis criam um clima acolhedor.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Touro: A união familiar traz segurança emocional. Organização financeira ajuda a manter tudo sob controle.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Gêmeos: Disciplina nas finanças aumenta a confiança. Momentos leves com quem você gosta renovam o ânimo.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 5

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer: Cuidar das emoções evita sobrecarga. Apoio da família fortalece sua estabilidade.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Leão: Sensação de pertencimento traz equilíbrio. Autonomia financeira impulsiona decisões mais seguras.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Virgem: Responsabilidades compartilhadas fortalecem laços. Crescimento profissional acontece com constância.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Libra: Escolhas práticas favorecem ganhos. Momentos de tranquilidade restauram a paz interior.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 22

Escorpião: Atenção aos gastos evita preocupações futuras. Flexibilidade em planos traz mais leveza ao dia.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Sagitário: Organização e planejamento fazem diferença. Diplomacia ajuda a manter harmonia em casa.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 1

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio: Controle financeiro garante tranquilidade. Clima familiar acolhedor fortalece vínculos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 9

Aquário: Consistência traz reconhecimento. Pequenas explorações renovam sua inspiração.

Cor da sorte: Rosa bebê

Número da sorte: 11

Peixes: Atenção aos detalhes evita contratempos. Momentos em grupo elevam o astral.

Cor da sorte: Açafrão