Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:28
A festa da madrugada deste domingo (15) no BBB 26 foi marcada por uma sequência de acontecimentos que movimentaram o jogo e expuseram conflitos entre aliados. Teve selinho na pista de dança, desabafos estratégicos, críticas diretas, crise por causa de bebida alcoólica e até uma câmera retirada do ar após uma participante passar mal no banheiro da casa.
Durante a comemoração, Jordana Morais e Gabriela Saporito trocaram um selinho que rapidamente virou assunto entre os brothers. Em paralelo, conversas fora da pista deixaram claro que a calmaria no jogo não deve durar muito tempo.
Jonas tomou banho pelado no BBB
Racha entre Babu e Ana Paula
Momentos antes da festa, Babu Santana afirmou que sua aliança com Ana Paula Renault se restringe aos votos. Em conversa com Chaiany Andrade e Juliano Floss, o ator disse que considera os dois seus verdadeiros parceiros de jogo e indicou que a relação com a jornalista pode não chegar até a reta final do programa.
"Meus parceiros no jogo são vocês. Quem ficou suando e sangrando de verdade são vocês", declarou Babu. "Ali é minha parceira de voto. Parceiro de jogo, são vocês", emendou. Para o veterano, o top 5 dele é composto por: Juliano, Chaiany, Leandro Boneco e Solange Couto.
Jonas critica flertes e se diz desconfortável
Já durante a festa, Jonas Sulzbach desabafou sobre as atitudes de Ana Paula, afirmando se sentir objetificado. O influenciador disse acreditar que os flertes fazem parte de uma estratégia para gerar repercussão fora da casa e deixou claro que não pretende se envolver com a sister.
"O que ela tá fazendo faz parte do jogo dela. É pra virar meme... eu sei isso aí. A mulher me chamou de burro, agora quer me pegar? Meu ovo! Tá louco? [...] Até porque ela não é meu perfil de mulher também!", disparou.
Confira as desistências e desclassificações do BBB 26
Cowboy faz pacto e aconselha aliado
Alberto Cowboy aconselhou Jonas a manter cautela com as investidas de Ana Paula e sugeriu que ele deixasse a sister entrar em contradição no jogo. "Você, com certeza, tem a admiração da torcida da Maxiane. Vai zoando e deixa ela entrar em contradição", orientou.
O empresário também firmou um pacto simbólico com aliados, prometendo evitar qualquer tipo de agressão e garantir que todos deixem o reality pela porta da frente, após expulsões recentes. de Sol Vega e Edilson Capetinha.
Acerto com Samira após Prova do Líder
Ainda na madrugada, Cowboy conversou com Samira Sagr depois de tê-la eliminado da Prova do Líder. Ele afirmou que ela nunca foi sua primeira opção e admitiu que a decisão também teve o objetivo de provocá-la. "Sei que é um jogo, mas também quis te provocar. E também não é legal, porque você está no monstro, no paredão, sei que não é fácil", respondeu ela.
Milena passa mal e câmera é cortada
O ponto mais delicado da noite envolveu Milena Lages, que exagerou na bebida, teve uma crise de choro e chegou a vomitar no banheiro da casa. A produção precisou retirar uma das câmeras do ar durante o atendimento. Mesmo sendo amparada por colegas, a sister aproveitou o momento para reclamar de Ana Paula.
"Você não quer pegar o Jonas? Vai pegar o Jonas. Vai para o quarto do líder. Me deixa sozinha na minha cama", disse Milena, enquanto era cuidada por Ana Paula.
A recreadora infantil vomitou e tentou voltar à festa, mas foi impedida pela jornalista e Samira. "Nunca mais quero ouvir essa palavra na minha vida: ‘vodca'. Eu sou tia das crianças, não bebo. Isso nunca aconteceu".