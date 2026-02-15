Acesse sua conta
Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

Clima de descontração deu lugar a tensões, desabafos e excesso de bebida durante a madrugada de domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:28

Festa do BBB 26
Festa do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

A festa da madrugada deste domingo (15) no BBB 26 foi marcada por uma sequência de acontecimentos que movimentaram o jogo e expuseram conflitos entre aliados. Teve selinho na pista de dança, desabafos estratégicos, críticas diretas, crise por causa de bebida alcoólica e até uma câmera retirada do ar após uma participante passar mal no banheiro da casa.

Durante a comemoração, Jordana Morais e Gabriela Saporito trocaram um selinho que rapidamente virou assunto entre os brothers. Em paralelo, conversas fora da pista deixaram claro que a calmaria no jogo não deve durar muito tempo.

Jonas tomou banho pelado no BBB

Jonas cumpriu promessa por Reprodução
JOnas cumpriu proemssa por Reprodução
Jonas tomou banho sem roupa por Reprodução
Jonas tomou banho nu no quarto do líder por Reprodução
Jonas tomou banho sem roupa por Reprodução
1 de 5
Jonas cumpriu promessa por Reprodução

Racha entre Babu e Ana Paula

Momentos antes da festa, Babu Santana afirmou que sua aliança com Ana Paula Renault se restringe aos votos. Em conversa com Chaiany Andrade e Juliano Floss, o ator disse que considera os dois seus verdadeiros parceiros de jogo e indicou que a relação com a jornalista pode não chegar até a reta final do programa.

"Meus parceiros no jogo são vocês. Quem ficou suando e sangrando de verdade são vocês", declarou Babu. "Ali é minha parceira de voto. Parceiro de jogo, são vocês", emendou. Para o veterano, o top 5 dele é composto por: Juliano, Chaiany, Leandro Boneco e Solange Couto.

Jonas critica flertes e se diz desconfortável

Já durante a festa, Jonas Sulzbach desabafou sobre as atitudes de Ana Paula, afirmando se sentir objetificado. O influenciador disse acreditar que os flertes fazem parte de uma estratégia para gerar repercussão fora da casa e deixou claro que não pretende se envolver com a sister. 

"O que ela tá fazendo faz parte do jogo dela. É pra virar meme... eu sei isso aí. A mulher me chamou de burro, agora quer me pegar? Meu ovo! Tá louco? [...] Até porque ela não é meu perfil de mulher também!", disparou.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
Edilson Capetinha foi expulso após briga com Leandro Boneco por Manoella Mello/TV Globo
1 de 6
Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

Cowboy faz pacto e aconselha aliado

Alberto Cowboy aconselhou Jonas a manter cautela com as investidas de Ana Paula e sugeriu que ele deixasse a sister entrar em contradição no jogo. "Você, com certeza, tem a admiração da torcida da Maxiane. Vai zoando e deixa ela entrar em contradição", orientou.

O empresário também firmou um pacto simbólico com aliados, prometendo evitar qualquer tipo de agressão e garantir que todos deixem o reality pela porta da frente, após expulsões recentes. de Sol Vega e Edilson Capetinha.

Acerto com Samira após Prova do Líder

Ainda na madrugada, Cowboy conversou com Samira Sagr depois de tê-la eliminado da Prova do Líder. Ele afirmou que ela nunca foi sua primeira opção e admitiu que a decisão também teve o objetivo de provocá-la. "Sei que é um jogo, mas também quis te provocar. E também não é legal, porque você está no monstro, no paredão, sei que não é fácil", respondeu ela.

Milena passa mal e câmera é cortada

O ponto mais delicado da noite envolveu Milena Lages, que exagerou na bebida, teve uma crise de choro e chegou a vomitar no banheiro da casa. A produção precisou retirar uma das câmeras do ar durante o atendimento. Mesmo sendo amparada por colegas, a sister aproveitou o momento para reclamar de Ana Paula.

"Você não quer pegar o Jonas? Vai pegar o Jonas. Vai para o quarto do líder. Me deixa sozinha na minha cama", disse Milena, enquanto era cuidada por Ana Paula.

A recreadora infantil vomitou e tentou voltar à festa, mas foi impedida pela jornalista e Samira. "Nunca mais quero ouvir essa palavra na minha vida: ‘vodca'. Eu sou tia das crianças, não bebo. Isso nunca aconteceu".

Bbb Festa Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Bbb26

