BBB 26

Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

Clima de descontração deu lugar a tensões, desabafos e excesso de bebida durante a madrugada de domingo (15)

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:28

Festa do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

A festa da madrugada deste domingo (15) no BBB 26 foi marcada por uma sequência de acontecimentos que movimentaram o jogo e expuseram conflitos entre aliados. Teve selinho na pista de dança, desabafos estratégicos, críticas diretas, crise por causa de bebida alcoólica e até uma câmera retirada do ar após uma participante passar mal no banheiro da casa.

Durante a comemoração, Jordana Morais e Gabriela Saporito trocaram um selinho que rapidamente virou assunto entre os brothers. Em paralelo, conversas fora da pista deixaram claro que a calmaria no jogo não deve durar muito tempo.

Jonas tomou banho pelado no BBB 1 de 5

Racha entre Babu e Ana Paula

Momentos antes da festa, Babu Santana afirmou que sua aliança com Ana Paula Renault se restringe aos votos. Em conversa com Chaiany Andrade e Juliano Floss, o ator disse que considera os dois seus verdadeiros parceiros de jogo e indicou que a relação com a jornalista pode não chegar até a reta final do programa.

"Meus parceiros no jogo são vocês. Quem ficou suando e sangrando de verdade são vocês", declarou Babu. "Ali é minha parceira de voto. Parceiro de jogo, são vocês", emendou. Para o veterano, o top 5 dele é composto por: Juliano, Chaiany, Leandro Boneco e Solange Couto.

Jonas critica flertes e se diz desconfortável

Já durante a festa, Jonas Sulzbach desabafou sobre as atitudes de Ana Paula, afirmando se sentir objetificado. O influenciador disse acreditar que os flertes fazem parte de uma estratégia para gerar repercussão fora da casa e deixou claro que não pretende se envolver com a sister.

"O que ela tá fazendo faz parte do jogo dela. É pra virar meme... eu sei isso aí. A mulher me chamou de burro, agora quer me pegar? Meu ovo! Tá louco? [...] Até porque ela não é meu perfil de mulher também!", disparou.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26 1 de 6

Cowboy faz pacto e aconselha aliado

Alberto Cowboy aconselhou Jonas a manter cautela com as investidas de Ana Paula e sugeriu que ele deixasse a sister entrar em contradição no jogo. "Você, com certeza, tem a admiração da torcida da Maxiane. Vai zoando e deixa ela entrar em contradição", orientou.

O empresário também firmou um pacto simbólico com aliados, prometendo evitar qualquer tipo de agressão e garantir que todos deixem o reality pela porta da frente, após expulsões recentes. de Sol Vega e Edilson Capetinha.

Acerto com Samira após Prova do Líder

Ainda na madrugada, Cowboy conversou com Samira Sagr depois de tê-la eliminado da Prova do Líder. Ele afirmou que ela nunca foi sua primeira opção e admitiu que a decisão também teve o objetivo de provocá-la. "Sei que é um jogo, mas também quis te provocar. E também não é legal, porque você está no monstro, no paredão, sei que não é fácil", respondeu ela.

Milena passa mal e câmera é cortada

O ponto mais delicado da noite envolveu Milena Lages, que exagerou na bebida, teve uma crise de choro e chegou a vomitar no banheiro da casa. A produção precisou retirar uma das câmeras do ar durante o atendimento. Mesmo sendo amparada por colegas, a sister aproveitou o momento para reclamar de Ana Paula.

"Você não quer pegar o Jonas? Vai pegar o Jonas. Vai para o quarto do líder. Me deixa sozinha na minha cama", disse Milena, enquanto era cuidada por Ana Paula.