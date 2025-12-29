K-POP

ADOR rompe com Danielle, confirma saída do NewJeans e prepara ofensiva na Justiça

Agência diz que decisão veio após decisão da Justiça e reuniões prolongadas com integrantes e familiares

Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:49

Saída de Danielle do NewJeans é confirmada pela ADOR após disputa judicial. Crédito: Divulgação/ADOR

A ADOR anunciou nesta segunda-feira (29) que Danielle não integra mais o NewJeans. A empresa informou que encerrou o contrato de exclusividade da artista após a conclusão do processo judicial que analisou a validade dos vínculos do grupo e depois de uma série de conversas com as integrantes e suas famílias.

Segundo a agência, a Justiça sul-coreana confirmou em outubro que os contratos permaneciam válidos, encerrando a disputa iniciada em 2024. A partir disso, a ADOR afirma ter retomado diálogos individuais com Minji, Hanni e Danielle para revisar episódios do passado e avaliar a situação de forma mais ampla.

No caso de Hanni, a empresa relata que a cantora esteve na Coreia acompanhada da família e participou de encontros considerados francos. Ao fim das conversas, ela teria decidido seguir com a agência e respeitar a decisão do tribunal. Minji, por sua vez, ainda negocia com a ADOR, que diz buscar um entendimento maior entre as partes.

A situação de Danielle tomou outro rumo. De acordo com o comunicado, a empresa concluiu que a continuidade da parceria não seria possível e notificou a artista sobre o fim do contrato. A ADOR também afirmou que pretende acionar judicialmente um familiar da cantora e a ex-CEO Min Hee Jin, apontados como responsáveis por estimular o conflito e por atrasos no retorno do grupo.

A agência ainda declarou que identificou a circulação prolongada de informações consideradas parciais entre as integrantes, o que teria alimentado desentendimentos e levado ao desgaste público. Para a ADOR, a reconstrução da relação com os fãs passa por esclarecer esses pontos com base em fatos, mesmo que o processo leve tempo.

O comunicado também indica que empresa e artistas avaliam a possibilidade de abordar futuramente as controvérsias que marcaram o período de disputa, definindo quando e como isso será feito.