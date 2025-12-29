Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ADOR rompe com Danielle, confirma saída do NewJeans e prepara ofensiva na Justiça

Agência diz que decisão veio após decisão da Justiça e reuniões prolongadas com integrantes e familiares

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:49

Saída de Danielle do NewJeans é confirmada pela ADOR após disputa judicial. Crédito: Divulgação/ADOR

A ADOR anunciou nesta segunda-feira (29) que Danielle não integra mais o NewJeans. A empresa informou que encerrou o contrato de exclusividade da artista após a conclusão do processo judicial que analisou a validade dos vínculos do grupo e depois de uma série de conversas com as integrantes e suas famílias.

Segundo a agência, a Justiça sul-coreana confirmou em outubro que os contratos permaneciam válidos, encerrando a disputa iniciada em 2024. A partir disso, a ADOR afirma ter retomado diálogos individuais com Minji, Hanni e Danielle para revisar episódios do passado e avaliar a situação de forma mais ampla.

No caso de Hanni, a empresa relata que a cantora esteve na Coreia acompanhada da família e participou de encontros considerados francos. Ao fim das conversas, ela teria decidido seguir com a agência e respeitar a decisão do tribunal. Minji, por sua vez, ainda negocia com a ADOR, que diz buscar um entendimento maior entre as partes.

NewJeans

NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
auto-upload por auto-upload
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
NewJeans por Reprodução/Instagram
1 de 35
NewJeans por Reprodução/Instagram

A situação de Danielle tomou outro rumo. De acordo com o comunicado, a empresa concluiu que a continuidade da parceria não seria possível e notificou a artista sobre o fim do contrato. A ADOR também afirmou que pretende acionar judicialmente um familiar da cantora e a ex-CEO Min Hee Jin, apontados como responsáveis por estimular o conflito e por atrasos no retorno do grupo.

A agência ainda declarou que identificou a circulação prolongada de informações consideradas parciais entre as integrantes, o que teria alimentado desentendimentos e levado ao desgaste público. Para a ADOR, a reconstrução da relação com os fãs passa por esclarecer esses pontos com base em fatos, mesmo que o processo leve tempo.

O comunicado também indica que empresa e artistas avaliam a possibilidade de abordar futuramente as controvérsias que marcaram o período de disputa, definindo quando e como isso será feito.

Formado em 2022 por Danielle, Minji, Hanni, Haerin e Hyein, o NewJeans se consolidou como um dos principais nomes do K-pop atual, com hits que dominaram paradas e redes sociais, como Super Shy, OMG, Hype Boy e Supernatural.

Leia mais

Imagem - Reserva cancelada em cima da hora faz Marina Ruy Barbosa expor falha de plataforma de viagens

Reserva cancelada em cima da hora faz Marina Ruy Barbosa expor falha de plataforma de viagens

Imagem - Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Imagem - Carta A Torre provoca viradas e revelações para os signos nesta segunda (29 de dezembro)

Carta A Torre provoca viradas e revelações para os signos nesta segunda (29 de dezembro)

Tags:

Newjeans

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)