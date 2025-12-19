Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a casa cheia de axé, arte e memória de Daniela Mercury e Malu Verçosa em Salvador

Espaço em Salvador reúne fé, arte e música e reflete a conexão de Daniela Mercury e Malu Verçosa com a cidade e suas raízes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:30

Casa de Daniela Mercury e Malu Verçosa em Salvador mistura arte, fé e afeto em cada detalhe
Casa de Daniela Mercury e Malu Verçosa em Salvador mistura arte, fé e afeto em cada detalhe Crédito: Reprodução

A casa onde Daniela Mercury e Malu Verçosa vivem, em Salvador, vai muito além de um endereço residencial. É um espaço atravessado por fé, música, afeto e história. Foi ali, na sala de estar, que o casal celebrou o casamento e sentiu a força simbólica da ventania que marcou o ritual. Para Daniela, não houve dúvida. Era a presença de Iansã, orixá dos ventos, abençoando aquele momento. Desde então, a cantora define o lar como uma casa de todos os santos, começando pela cozinha, dedicada a Oxaguiã, uma das manifestações de Oxalá.

O imóvel acompanha a trajetória de Daniela desde o fim dos anos 1990, quando ela adquiriu a casa e iniciou uma grande reforma. O projeto transformou completamente a estrutura original, alterando o layout e resgatando elementos da arquitetura colonial brasileira. Pedras naturais, azulejos portugueses e mármore Bege Bahia ajudam a compor a atmosfera, que mistura tradição, brasilidade e identidade baiana. Ao longo dos anos, diferentes arquitetos contribuíram para dar forma aos ambientes, mantendo a ideia de uma casa viva, em constante transformação.

Mansão de Daniela Mercury

Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
1 de 20
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução

O interior reflete essa sensação de movimento. Obras de arte ocupam paredes e corredores, reunindo fotografias, telas, esculturas e objetos garimpados em viagens pelo Brasil, pela África, pela Amazônia e até pela Ásia. Nada ali é apenas decorativo. Cada peça carrega memória, simbologia ou afeto, formando um acervo que dialoga diretamente com a trajetória artística de Daniela e com o olhar sensível de Malu.

Além de lar, a casa também funciona como espaço criativo. Varandas viram estúdio de ensaio, o quarto se transforma em refúgio para composições e os ambientes se adaptam conforme a rotina pede. É comum que móveis sejam afastados para dar lugar à música, à costura de figurinos ou a encontros artísticos. O cotidiano mistura vida pessoal e criação sem fronteiras rígidas.

Mesmo com imóveis no Rio de Janeiro e em São Paulo, o casal nunca cogitou abrir mão de Salvador como base. Para Daniela, a cidade influencia diretamente seu trabalho, seu ritmo e sua espiritualidade. Para Malu, estar perto da família e das raízes faz toda a diferença. A escolha por Salvador é menos geográfica e mais afetiva, um compromisso com o lugar onde construíram vida, história e pertencimento.

Entre santos, orixás, arte, música e memória, a casa de Daniela Mercury e Malu Verçosa se afirma como um reflexo fiel de quem elas são. Um espaço onde espiritualidade e criação convivem, onde o passado dialoga com o presente e onde cada canto pulsa axé.

Mais recentes

Imagem - Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro

Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro
Imagem - Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar

Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar
Imagem - Como é o jatinho de Belo que impressiona pelo luxo e pode chegar a R$ 35 milhões

Como é o jatinho de Belo que impressiona pelo luxo e pode chegar a R$ 35 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
01

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
02

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas
03

Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
04

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola