Como é a casa cheia de axé, arte e memória de Daniela Mercury e Malu Verçosa em Salvador

Espaço em Salvador reúne fé, arte e música e reflete a conexão de Daniela Mercury e Malu Verçosa com a cidade e suas raízes

Heider Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:30

Casa de Daniela Mercury e Malu Verçosa em Salvador mistura arte, fé e afeto em cada detalhe Crédito: Reprodução

A casa onde Daniela Mercury e Malu Verçosa vivem, em Salvador, vai muito além de um endereço residencial. É um espaço atravessado por fé, música, afeto e história. Foi ali, na sala de estar, que o casal celebrou o casamento e sentiu a força simbólica da ventania que marcou o ritual. Para Daniela, não houve dúvida. Era a presença de Iansã, orixá dos ventos, abençoando aquele momento. Desde então, a cantora define o lar como uma casa de todos os santos, começando pela cozinha, dedicada a Oxaguiã, uma das manifestações de Oxalá.

O imóvel acompanha a trajetória de Daniela desde o fim dos anos 1990, quando ela adquiriu a casa e iniciou uma grande reforma. O projeto transformou completamente a estrutura original, alterando o layout e resgatando elementos da arquitetura colonial brasileira. Pedras naturais, azulejos portugueses e mármore Bege Bahia ajudam a compor a atmosfera, que mistura tradição, brasilidade e identidade baiana. Ao longo dos anos, diferentes arquitetos contribuíram para dar forma aos ambientes, mantendo a ideia de uma casa viva, em constante transformação.

O interior reflete essa sensação de movimento. Obras de arte ocupam paredes e corredores, reunindo fotografias, telas, esculturas e objetos garimpados em viagens pelo Brasil, pela África, pela Amazônia e até pela Ásia. Nada ali é apenas decorativo. Cada peça carrega memória, simbologia ou afeto, formando um acervo que dialoga diretamente com a trajetória artística de Daniela e com o olhar sensível de Malu.

Além de lar, a casa também funciona como espaço criativo. Varandas viram estúdio de ensaio, o quarto se transforma em refúgio para composições e os ambientes se adaptam conforme a rotina pede. É comum que móveis sejam afastados para dar lugar à música, à costura de figurinos ou a encontros artísticos. O cotidiano mistura vida pessoal e criação sem fronteiras rígidas.

Mesmo com imóveis no Rio de Janeiro e em São Paulo, o casal nunca cogitou abrir mão de Salvador como base. Para Daniela, a cidade influencia diretamente seu trabalho, seu ritmo e sua espiritualidade. Para Malu, estar perto da família e das raízes faz toda a diferença. A escolha por Salvador é menos geográfica e mais afetiva, um compromisso com o lugar onde construíram vida, história e pertencimento.