Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é o ‘slow dumping’? Entenda o método brutal de término que viralizou nas redes

Fenômeno viral no TikTok, o termo descreve quando alguém decide acabar uma relação de forma silenciosa e emocionalmente distante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:02

“Slow dumping”: o fim de um relacionamento que acontece aos poucos, sem aviso e sem conversa
“Slow dumping”: o fim de um relacionamento que acontece aos poucos, sem aviso e sem conversa Crédito: Shutterstock

No mundo dos aplicativos de namoro e dos amores líquidos, um novo termo vem chamando atenção nas redes: “slow dumping”, algo como término lento, em tradução livre. O conceito define quando uma pessoa vai se afastando do parceiro pouco a pouco, diminuindo o contato e o carinho, até que o relacionamento simplesmente se desfaça, sem nunca ter havido uma conversa de despedida.

Segundo a especialista em relacionamentos Nia Williams, da consultoria Miss Date Doctor, trata-se de uma prática “covarde e dolorosa, porque o outro fica sem entender o que aconteceu”, afirmou em entrevista ao jornal Metro.

Como reconhecer o “slow dumping”

Os sinais são sutis, mas perceptíveis: o parceiro para de mandar mensagens com a mesma frequência, evita encontros, demonstra desinteresse e afeto mecânico. De repente, a intimidade dá lugar a um silêncio estranho. Em um vídeo que viralizou no TikTok, uma influenciadora explica que o “slow dump” começa quando o parceiro “não faz nada de errado, mas também não faz nada de bom”, deixando claro que o entusiasmo acabou.

Casais

Casal por Shutterstock
Casal por Shutterstock
Casal por Shutterstock
Casal por Shutterstock
Casal por Shutterstock
Reprodução por Shutterstock
1 de 6
Casal por Shutterstock

Especialistas em comportamento amoroso explicam que essa forma de término “pode gerar confusão, baixa autoestima e a sensação de não ser bom o suficiente”.O alerta é que quando o parceiro se afasta sem explicações, esquece que há alguém do outro lado precisando de um fechamento emocional.

Como agir se isso estiver acontecendo com você

A melhor saída é enfrentar o silêncio com diálogo. Converse com o parceiro, exponha o que está sentindo e busque clareza sobre o que está acontecendo. Se nada mudar, talvez seja o momento de aceitar que o relacionamento chegou ao fim, ainda que o outro não tenha coragem de dizer isso.

Leia mais

Imagem - Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro

Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro

Imagem - Como é o jatinho de Belo que impressiona pelo luxo e pode chegar a R$ 35 milhões

Como é o jatinho de Belo que impressiona pelo luxo e pode chegar a R$ 35 milhões

Imagem - Como é a casa cheia de axé, arte e memória de Daniela Mercury e Malu Verçosa em Salvador

Como é a casa cheia de axé, arte e memória de Daniela Mercury e Malu Verçosa em Salvador

Tags:

Namoro Término Relacionamentos

Mais recentes

Imagem - Não é só no SBT: Zezé Di Camargo vira nome proibido e é colocado na geladeira por outras emissoras de TV

Não é só no SBT: Zezé Di Camargo vira nome proibido e é colocado na geladeira por outras emissoras de TV
Imagem - Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)

Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)
Imagem - Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

MAIS LIDAS

Imagem - Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra
01

Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra

Imagem - Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia
02

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
03

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
04

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó