Filha de Leandro, do BBB 26, é atração confirmada no Carnaval de Salvador

Esta é a segunda vez que Lilica Rocha está na grade de atrações da folia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:06

Lilica Rocha já se apresentou outra vez na folia
Lilica Rocha já se apresentou outra vez na folia Crédito: Divulgação | Rafael Martins

Enquanto Leandro Rocha, o produtos cultural Boneco, está confinado no Big Brother Brasil 2026, a estrela da família, a cantora mirim Lilica Rocha, filha de Leonardo, brilhará no Carnaval de Salvador mais uma vez.

A pequena foi confirmada na folia baiana como uma das atrações, que se apresenta no Pelourinho. Esta é sua segunda participação na festa. A novidade foi anunciada pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (4), durante coletiva de imprensa realizada no Centro Histórico de Salvador.

Lilica Rocha

Reprodução | Instagram
Sandro Hohorato
Rafael Martins
Divulgação | Rafael Martins
1 de 4
Reprodução | Instagram

Lilica, que é um fenômeno nas redes sociais, chamou atenção após aparecer no Domingão com Faustão, em 2022. Em 2024, a estrela da família de Leonardo voltou a viralizar após lançar a música “Eu Quero Pix Na Conta”, durante um ao vivo na TV Bahia. Lilica também já cantor com Liniker e é seguida pela estrela americana Alicia Keys no Instagram.

O sucesso de Lilica já foi parar até no BBB, após o ator Babu comentar que já conheceu o trabalho de Lilica, e espalhou a fama da pequena pela casa. “Eu sigo a Lilica. Sol, você deve saber quem é. É uma menina pretinha, com black power e, às vezes, usa óculos. Ela toca e canta. É toda expressiva", elogiou Babu.

Antes mesmo de entrar na casa, Leandro já havia afirmado que entrou no reality para dar uma vida melhor para a filha.

